Brutto infortunio alla testa per Sorloth, uscito in barella: in ospedale con una brutta lacerazione

A metà del primo tempo l'Atletico Madrid ha dovuto rinunciare a Sorloth, uscito dal campo in barella dopo aver subito un colpo alla testa. Come da prassi è stato attivato il protocollo per il trauma cranico, visto che l'attaccante si era scontrato con un avversario mentre faceva uno stacco di testa, ma la sua situazione preoccupa i colchoneros: il norvegese è stato trasportato immediatamente in ospedale con "una grave lacerazione", come specificato dal club in un comunicato che ha sollevato la preoccupazione dei tifosi.

Ansia per Sorloth dopo un colpo alla testa

Alla mezz'ora della partita contro il Levante l'attaccante è stato protagonista di uno scontro violento con Moreno in cui ha avuto la peggio: la sua testa è finita contro quella dell'avversario ed è rimasto steso per terra, facendo attivare il protocollo per il trauma cranico che prevede visite mediche immediate e un cambio extra concesso alla squadra danneggiata. Sorloth è uscito dal campo in barella e faticava a muoversi mentre veniva portato via sotto lo sguardo attendo dei giocatori che erano lì a un passo da lui.

L'Atletico Madrid ha confermato che il giocatore si trova attualmente in ospedale perché, oltre agli accertamenti del caso, ha riportato anche una brutta lacerazione alla testa che dovrà essere curata. È una situazione delicata che tiene tutti in apprensione e al momento non si possono quantificare i tempi di recupero: dipenderà tutto dagli esami e dalla situazione della ferita che sicuramente richiederà qualche settimana di riposo prima del rientro in campo dove il norvegese potrebbe essere esposto a nuovi colpi pericolosi.