Bruno Guimaraes gladiatore, continua a giocare nonostante un infortunio horror. Poi le lacrime Pomeriggio da dimenticare per Bruno Guimaraes che è finito ko in occasione della sfida tra il Newcastle e il Fulham. Nonostante tutto ha giocato per circa mezz’ora.

A cura di Marco Beltrami

Bruno Guimaraes è stato uno dei protagonisti della partita tra Newcastle e Fulham, ma non in positivo purtroppo. Il centrocampista brasiliano, reduce dai Mondiali disputati da comprimario con la nazionale verdeoro, ha vissuto un pomeriggio da incubo. Le scene viste al termine del primo tempo, prima del rientro negli spogliatoi sono un colpo al cuore.

L’ex Lione accostato in passato anche alla Juventus in sede di mercato, è uscito dal terreno di gioco letteralmente distrutto. Il 25enne è scoppiato in lacrime, ed è stato subito aiutato dai compagni che hanno cercato di consolarlo. In primis Joelinton che lo ha sostenuto, facendogli appoggiare la testa sulla spalla. Niente da fare però per Bruno che ha continuato a piangere senza sosta fino al rientro negli spogliatoi. Ma qual è il motivo delle sue lacrime? Non certo il risultato di 0-0 dei bianconeri, ma quanto accaduto in avvio di partita.

Bruno Guimaraes infatti è stato vittima di un brutto infortunio che sembrava inizialmente averlo messo ko. Dopo un contrasto, assolutamente regolare, con un avversario, il centrocampista ha messo male il piede, con una torsione innaturale. Scena molto brutta con la caviglia piegata verso l'interno in modo tremendo. Subito si è temuto il peggio per il sudamericano, che sembrava essere andato incontro ad un problema fisico molto grave. E invece dopo diversi minuti di cure reiterate, Guimaraes è riuscito a tornare in campo stringendo i denti.

Ha tenuto duro per più di mezz'ora il brasiliano che però al fischio di fine primo tempo, ha accusato molto dolore e si è lasciato andare allo sconforto. Ecco allora le lacrime, mix di dolore e paura anche per il possibile stop annesso. Ha resistito finché ha potuto Bruno Guimaraes, che poi però non ha potuto far altro che arrendersi. Impossibile continuare, anche per evitare il rischio di complicare ulteriormente la situazione per il ragazzo che ora spera solo nell'esito degli esami. E in avvio di ripresa, inevitabile l'approdo in infermeria con il suo posto preso da Saint-Maximin.