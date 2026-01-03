Bremer difende David dai duri attacchi: "Ha i numeri, è forte. Il vero problema è che ha sfiga..."

Bremer si schiera a difesa di David bersagliato da stampa, critica e tifosi, per il rigore malamente sbagliato contro il Lecce: “E’ un bravo ragazzo, forte. Anche in allenamento è difficile superarlo. Poi ha avuto anche sfiga: il rigore, il palo preso…”

La Juventus è uscita tra i fischi del proprio pubblico dallo JStadium alla fine del match contro il Lecce, riacciuffato per i capelli e poi mai aggiustato del tutto. Demerito dei suoi attaccanti, Openda e David in primis, i due volti del fallimento della sfida che ha visto Luciano Spalletti tornare negli spogliatoi con il viso scuro. Openda ha fallito un rigore in movimento nel finale mentre David il rigore l'ha fallito veramente, nel peggiore dei modi. A provare a salvare il classico bicchiere mezzo pieno è stato alla fine Bremer, uno dei "senatori" bianconeri che prova a dare un senso a ciò che un senso, soprattutto per i tifosi, non ha: "David è un bravo ragazzo, ci sa fare, anche in allenamento è sempre tra i migliori. Poi però se ha sfiga…"

Bremer scagiona David: "E' forte, bravo, ha fatto anche una buona gara. Poi, la sfiga…"

Numeri, statistiche, dati: tutto dice che la Juventus ha dominato la partita contro il Lecce. Poi, il risultato: 1-1 contro il Lecce, in casa di fronte al proprio pubblico. Un problema non da poco, davanti al quale si aggiungono anche gli errori tecnici dei propri compagni con Openda che sbaglia un gol già fatto e David che si fa mangiare nel modo peggiore il rigore da Falcone: "David è un bravo ragazzo, lavora bene, anche in allenamento, faccio sempre fatica a marcarlo" sottolinea Bremer a difesa dell'attaccante. "Ha dei movimenti da giocatore forte, purtroppo oggi ha sbagliato un gol su rigore, ma anche prima stava facendo una buona partita. Ha avuto un po' di sfiga, ha preso anche il palo ed è rimasta nei piedi del portiere…"

Bremer in azione in Juventus–Lecce 1–1

Bremer e la rabbia per non aver vinto: "Dovevamo vincerla, con tutto il rispetto per il Lecce"

Poi, l'analisi di una vittoria mancata che brucia come sale sulle ferite: "Oggi era una partita da vincere perché contro il Lecce, con tutto il rispetto, siamo la Juventus, siamo in casa… Le occasioni le abbiamo create" ha sottolineato ancora Bremer. "Non abbiamo fatto gol, abbiamo preso due pali, il rigore sbagliato… è veramente un peccato perché dovevamo vincere non dico solo 2-1, ma poteva essere anche di più… il calcio è questo, non è una cosa esatta. A tutti capitano purtroppo anche partite così".

Bremer e i problemi della Juve: "Pensiamo che tutto sia facile, poi basta un piccolo errore e la gara cambia"

Per Bremer, il problema è anche l'atteggiamento della squadra, non solo la sfortuna, elemento che ha già inciso in stagione: "Quando dominiamo così, pensiamo che possiamo in qualsiasi momento fare gol, ma non è mai così e ce ne dimentichiamo" il mea culpa del difensore juventino. "Basta un contropiede, una palla sbagliata… loro fanno gol e cambia l'inerzia di tutta una partita".