Bremer disastroso in Napoli-Juventus: solo sette mesi fa spiegava come si ferma Osimhen Una serata inspiegabile per Bremer, che è risultato decisivo in maniera negativo in quasi tutti i gol realizzati dal Napoli. Solo sette mesi fa spiegava come si fermava Osimhen.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus è stata battuta in maniera sonora dal Napoli al Maradona e il big match del Maradona è stato una masterclass da parte della capolista nei confronti dei bianconeri. Una vittoria netta e senza appello per la squadra di Massimiliano Allegri, che pure ha cercato di reagire dopo aver subito i primi due gol ma dopo l'intervallo c'è stata solo una squadra in campo.

Tra i protagonisti in negativo della serata della Vecchia Signora c'è sicuramente Gleison Bremer, che a giocato da centrale nel castello difensivo composto con i due connazionali Danilo e Alex Sandro. La prestazione del numero 3 bianconera è stata molto al di sotto della sufficienza ed è stato negativo attore in due delle cinque reti azzurre.

Nel primo tempo il difensore brasiliano non ha calcolato bene un lancio di Politano e ha apparecchiato tutto il raddoppio di Kvaratskhelia, consegnando il pallone a Osimhen per l'assist al compagno. Un intervento goffo, impacciato, a metà tra un anticipo e stop. Incomprensibile.

Bremer ha disputato la peggiore prova da quando veste la maglia della Juve e anche in occasione del quarto gol ha commesso un errore clamoroso dopo aver recuperato un pallone che stava per finire sul fondo: il brasiliano aveva fermato la corsa di Kvaratskhelia ma pochi istanti dopo ha effettuato un passaggio davvero incomprensibile che è carambolato sui piedi di Mario Rui ed è tornata sui piedi di Khvicha, che ha crossato alla perfezione per il poker azzurro di Osimhen.

Si potrebbe imputargli anche la mancanza di reattività sul primo gol, con Osimhen che colpisce da solo dopo la respinta di Szczesny ma sarebbe ingeneroso anche per lui visto la condotta di tutto il reparto in quella occasione.

L'ex calciatore del Torino non ha sbagliato solo in occasione delle due reti ma è stato impreciso in diversi appoggi in costruzione e ha letto in maniera errata diverse situazioni di gioco, che hanno messo sempre in difficoltà l'intera retroguardia.

Se nelle ultime uscite Bremer era parso a suo agio in questo ruolo di centrale ma stasera ha subito la velocità di Osimhen e la forza offensiva del Napoli. Proprio qualche mese fa il difensore della nazionale brasiliana a DAZN aveva spiegato come si doveva difendere contro il centravanti del Napoli, che lo scorso anno aveva avuto vita difficile contro di lui: "Con palla libera, devi scappare sempre. Con Osimhen prendi 3-4 metri, a lui non piace mai la palla al piede ma lontano".

Una serata da dimenticare al più presto per Bremer, sotto tutti i punti di vista.