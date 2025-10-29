Serie A
video suggerito
video suggerito

Brambilla non si prende meriti per la vittoria della Juve sull’Udinese: “Così ho scelto la formazione”

Massimiliano Brambilla festeggia il suo debutto da tecnico ad interim della Juventus con una vittoria per 3-1 sull’Udinese ma minimizza il proprio ruolo: “Ho avuto solo un allenamento con la squadra e sono stato due giorni con loro”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
2 CONDIVISIONI
Immagine

Missione completata per Massimiliano Brambilla, tecnico ad interim della Juventus, che festeggia la sua prima e unica panchina con una convincente vittoria per 3-1 contro l’Udinese. Nonostante il risultato, l’allenatore minimizza il proprio ruolo: “Ho avuto solo un allenamento con la squadra e sono stato due giorni con loro. Ho cercato di trasmettere fiducia e tranquillità, ma sono giocatori esperti che sanno cosa fare. Quel gol subito a fine primo tempo avrebbe potuto complicare tutto, ma siamo rientrati con coraggio e merito il successo”, ha spiegato a DAZN.

Brambilla ha raccontato come ha scelto la formazione per la partita contro i friulani: "Abbiamo avuto la rifinitura per preparare la gara. Mi sono confrontato con tutto lo staff per capire le condizioni. Abbiamo messo giù la strategia che dovevamo adottare. La forza di questa squadra è stata quella di aver reagito dopo quel gol che poteva diventare pericoloso".

Immagine

L'ex centrocampista non nasconde l’emozione per il debutto tra i grandi: “È stata una grande soddisfazione, e vedere la contentezza nei ragazzi ha reso il momento ancora più speciale. Il lavoro è simile a quello fatto con la Next Gen, cambia solo il contesto e l’atmosfera. Quando il pubblico si è acceso, l’esperienza è stata bellissima da vivere dall’interno”.

Leggi anche
La Juve torna a vincere dopo 46 giorni e ora attende l'annuncio di Spalletti: Udinese battuta 3-1

Brambilla: "Yildiz è un talento puro e bisogna dargli spazio"

Il tecnico ha elogiato anche Kenan Yildiz, tornato al gol dopo quattro partite: “È un talento puro e bisogna dargli spazio. La sua posizione ideale è sulla sinistra a rientrare dietro la punta, ma sa crearsi le occasioni da solo. È un ragazzo di grande qualità”. Brambilla ha poi ricordato lo stato della squadra al momento del suo subentro: “La squadra attraversava un periodo difficile e il morale non era alto, ma sono giocatori forti e con esperienza. Ho chiesto loro di concentrarsi e di esprimere le proprie qualità in campo, perché ne hanno in abbondanza”.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
SERIE A
Si gioca Inter-Fiorentina (0-0). La Juventus torna a vincere, la Roma consolida la vetta
La Roma vince e blinda il primo posto in classifica col Napoli: Gasperini sorride per il gol di Dovbyk
La Juve torna a vincere dopo 46 giorni e ora attende l'annuncio di Spalletti: Udinese battuta 3-1
Brambilla non si prende meriti per la vittoria sull'Udinese: "Così ho scelto la formazione"
Infortunio per Ferguson, Gasperini costretto al cambio dopo sei minuti: cosa è successo
Conte insulta Anguissa per un passaggio: "Vaff****lo, st***zo!". La reazione saggia del calciatore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views