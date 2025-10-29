Brambilla non si prende meriti per la vittoria della Juve sull’Udinese: “Così ho scelto la formazione”

Massimiliano Brambilla festeggia il suo debutto da tecnico ad interim della Juventus con una vittoria per 3-1 sull’Udinese ma minimizza il proprio ruolo: “Ho avuto solo un allenamento con la squadra e sono stato due giorni con loro”.

Missione completata per Massimiliano Brambilla, tecnico ad interim della Juventus, che festeggia la sua prima e unica panchina con una convincente vittoria per 3-1 contro l’Udinese. Nonostante il risultato, l’allenatore minimizza il proprio ruolo: “Ho avuto solo un allenamento con la squadra e sono stato due giorni con loro. Ho cercato di trasmettere fiducia e tranquillità, ma sono giocatori esperti che sanno cosa fare. Quel gol subito a fine primo tempo avrebbe potuto complicare tutto, ma siamo rientrati con coraggio e merito il successo”, ha spiegato a DAZN.

Brambilla ha raccontato come ha scelto la formazione per la partita contro i friulani: "Abbiamo avuto la rifinitura per preparare la gara. Mi sono confrontato con tutto lo staff per capire le condizioni. Abbiamo messo giù la strategia che dovevamo adottare. La forza di questa squadra è stata quella di aver reagito dopo quel gol che poteva diventare pericoloso".

L'ex centrocampista non nasconde l’emozione per il debutto tra i grandi: “È stata una grande soddisfazione, e vedere la contentezza nei ragazzi ha reso il momento ancora più speciale. Il lavoro è simile a quello fatto con la Next Gen, cambia solo il contesto e l’atmosfera. Quando il pubblico si è acceso, l’esperienza è stata bellissima da vivere dall’interno”.

Brambilla: "Yildiz è un talento puro e bisogna dargli spazio"

Il tecnico ha elogiato anche Kenan Yildiz, tornato al gol dopo quattro partite: “È un talento puro e bisogna dargli spazio. La sua posizione ideale è sulla sinistra a rientrare dietro la punta, ma sa crearsi le occasioni da solo. È un ragazzo di grande qualità”. Brambilla ha poi ricordato lo stato della squadra al momento del suo subentro: “La squadra attraversava un periodo difficile e il morale non era alto, ma sono giocatori forti e con esperienza. Ho chiesto loro di concentrarsi e di esprimere le proprie qualità in campo, perché ne hanno in abbondanza”.