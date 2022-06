Botman svela tutto e stronca il Milan con una frase: “Il Newcastle mi è sembrato un po’ meglio” Sven Botman è stato il grande obiettivo di mercato sfumato in difesa per il Milan. L’olandese infatti ha firmato per il Newcastle e in un’intervista ha svelato tutti i retroscena parlando proprio della scelta di preferire gli inglesi ai rossoneri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Doveva essere il centrale difensivo da affiancare a Tomori. Il giocatore su cui avevano puntato fortemente Paolo Maldini e Frederic Massara e invece il colpo di mercato del Milan è saltato sul più bello. La dirigenza rossonera forse non ha ancora digerito il mancato acquisto di Sven Botman, il difensore olandese classe 2000 che aveva il compito di formare con il baluardo inglese uno dei tandem difensivi più interessanti in Europa. Alla fine però è stato il Newcastle a beneficiare dell'operazione ottenendo l'ok del giocatore al trasferimento in Premier League dopo un lungo inseguimento e un pressing continuo nei confronti del Lille proprietario del cartellino.

Il club francese aveva anche accettato l'offerte del Newcastle ma il giocatore sarebbe stato più contento se fosse andato al Milan. Almeno era questo ciò che trapelava fino a qualche giorno fa. E invece il cambio di società del Milan con il passaggio da Elliott a RedBird e il ritardo notevole nei rinnovi contrattuali di Maldini e Massara, senza dimenticare che probabilmente anche la stessa RedBird non fosse così convinta di investire una somma così ingente per Botman, ha fatto saltare definitivamente la trattativa. Oggi l'olandese è un nuovo giocatore del Newcastle e in un'intervista al De Telegraaf non si è di certo tirato indietro nel lanciare una stoccata proprio al Milan.

Botman contro il Milan mente sfida Theo Hernandez nel match di Europa League 2020/2021.

Botman ha atteso il Milan, forse anche troppo, rischiando di bruciarsi la possibilità di andare al Milan. Ma era convinto della sua scelta e stava solo attendendo l'offerta ufficiale al Lille che avrebbe dato poi il via libera al suo trasferimento. E invece così non è stato e dopo aver capito l'operazione stava saltando, ha deciso di accettare il Newcastle. Ha firmato un contratto quinquennale con i Magpies che hanno sborsato una cifra vicina ai 40 milioni di sterline. Una somma ingente che fa capire l'importanza dell'investimento, che anche per il Milan sarebbe stato fondamentale. “Giocare in Inghilterra è sempre stato il mio sogno", ha spiegato il giocatore nel corso dell'intervista.

Botman è stato convinto dal progetto Newcastle: "È stato un aspetto fondamentale – ha dichiarato – Il Milan mi aveva dato buone sensazioni, il Newcastle però me ne ha date ancora di migliori. Mi è sembrato un po’ meglio". Ciò che ha fatto la differenza per Botman sarebbe stato dunque il progetto ambizioso del Newcastle, specie dopo l'insediamento della nuova società. Il giocatore svela tutto: "Volevo andare al Newcastle già a gennaio, era il classico treno che non passa molto spesso, ma i due club non si sono accordati – ha aggiunto – Ora potrò svolgere tutta la preparazione con la nuova squadra ed ho potuto salutare il Lille nel modo che meritava”.