Borussia Dortmund-Juventus, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Juventus riprende il filo delle sue amichevoli con la seconda gara dell'estate, quella dal tasso tecnico più elevato: i bianconeri affronteranno il Borussia Dortmund in Germania, avversario di assoluto livello contro il quale la squadra di Igor Tudor si metterà alla prova. Fischio d'inizio oggi, domenica 9 agosto, alle ore 17:30 al Signal Iduna Park con la gara che sarà trasmessa in diretta da DAZN e in differita in chiaro sul Nove.

Sarà un'occasione preziosa per i bianconeri per testare la squadra prima dell'inizio del campionato e mettere a posto tutto ciò che ancora non va. Il ciclo di amichevoli si concluderà sabato 16 agosto con l'incrocio con l'Atalanta, poi i tifosi attenderanno l'esordio in campionato che avverrà il prossimo 24 agosto alle ore 20:45 allo Stadium contro il Parma.

Partita: Borussia Dortmund-Juve

Borussia Dortmund-Juve Quando: domenica 10 agosto 2025

domenica 10 agosto 2025 Orario: 17:30

17:30 Dove: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Diretta TV: DAZN, Nove (in differita)

DAZN, Nove (in differita) Diretta Streaming: DAZN

DAZN Competizione: amichevole

Dove vedere Borussia Dortmund-Juve, in diretta TV e in streaming

Dopo il pareggio contro la Reggina la Juventus salirà di livello e volerà in Germania dove troverà il Borussia Dortmund. Fischio d'inizio oggi alle 17:30, la partita sarà visibile in diretta tv in esclusiva su DAZN: gli abbonati potranno accedere all'app sulla propria smart tv, entrare con le credenziali e selezionare l'evento desiderato. Anche per quanto riguarda la diretta streaming ci sarà a disposizione il sito di DAZN oppure l'app, scaricabile su smartphone e tablet. L'amichevole dei bianconeri sarà trasmessa anche in chiaro sul canale Nove in differita a partire dalle 21:30.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Juve

La Juve avrà la possibilità di provare i nuovi acquisti, testati subito contro un grande avversario: sugli esterni potrebbe debuttare Joao Mario, mentre in attacco troverà ancora spazio David messo come unico riferimento offensivo con alle spalle la coppia formata da Conceicao e Yildiz,

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel, Manè, Anton, Bensebaini, Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson, Beier, Jo, Bellingham, Guirassy. Allenatore: Kovac

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David. Allenatore: Tudor