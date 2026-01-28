Calcio
Borussia Dortmund-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Inter affronta la trasferta contro il Borussia Dortmund per centrare gli ottavi di finale della Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

L'Inter può ancora centrare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League ma dovrà tornare con il bottino pieno dalla trasferta in casa del Borussia Dortmund. I tedeschi sono gli ultimi avversari dei nerazzurri nella fase campionato della competizione ed entrambi giocano per lo stesso obiettivo nell'ultima giornata che si svolgerà tutta in contemporanea e potrebbe regalare grandi sorprese. Squadre in campo oggi alle ore 21:00, diretta tv in esclusiva su Sky.

Sarà un mercoledì folle, pieno di capovolgimenti di fronte e di situazioni inaspettate che potrebbero alterare la classifica fino all'ultimo secondo. L'Inter è reduce da tre sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal ma può ancora sperare di rientrare in top 8 con una vittoria ed evitarsi così gli spareggi: sarebbe un risultato importante visto l'andamento delle ultime settimane, ma la trasferta in Germania sarà ostica. Il Borussia Dortmund ha un punto in meno dei nerazzurri e vive sostanzialmente la stessa situazione, ma ha il fattore casa dalla sua parte.

  • Partita: Borussia Dortmund-Inter
  • Orario: 21:00
  • Dove: SSignal Iduna Park, Dortmund
  • Quando: mercoledì 28 gennaio 2026
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: Sky Go, Now
  • Competizione: ultimo turno prima fase a gironi di Champions

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in TV: la diretta a pagamento

Non ci sarà la trasmissione in chiaro per Borussia Dortmund-Inter che non sarà visibile gratuitamente per i tifosi. L'ultima partita dei nerazzurri della fase campionato della Champions League sarà trasmessa esclusivamente su Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Borussia Dortmund-Inter in diretta streaming, dove vederla e l'orario

L'Inter scenderà in campo contro il Borussia Dortmund alle ore 21:00. La partita potrà essere seguita anche in streaming, ma non in forma gratuita: gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di Sky Go e in contemporanea la sfida sarà trasmessa anche su NOW, visibile sempre con un abbonamento.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter, partita di Champions League

Non ci sarà Soule in difesa e Kovac dovrà utilizzare Can come centrale di difesa affiancato a Bensebaini. Chukwuemeka sarà a centrocampo con Nmecha, escluso Jobe Bellingham che potrebbe rappresentare una risorsa a partita in corso. Adeyemi agirà sulla trequarti, mentre in avanti il pericolo principale sarà rappresentato da Guirassy.

L'Inter non recupera Calhanoglu che sarà sostituito da Zielinksi e perde anche Barella per un infortunio muscolare. Sugli esterni ci sarà Diouf al posto di Luis Henrique che non ha dato molte garanzie, mentre in mezzo al campo ci saranno Mkhitaryan e Sucic. Pochi esperimenti in attacco dove Chivu conferma la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy. Allenatore: Kovac

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu

