Per la prima volta dopo tanto tempo è la Juventus a inseguire. Per la prima volta, dopo anni di torcicollo a furia di roteare la testa per guardare gli altri che passavano davanti, è l'Inter a prendersi la vetta della classifica in Serie A. Milan sconfitto dallo Spezia, Juventus battuta a Napoli, vittoria dei nerazzurri a San Siro contro la Lazio. È stata la giornata perfetta per la squadra di Conte e per i tifosi che in un colpo solo hanno fatto marameo al ‘diavolo' e lasciato la ‘vecchia signora' ad attraversare la strada da sola… staccata di 8 punti (ma con una partita da recuperare).

Il derby di domenica prossima (ore 15) è il banco di prova, la staccionata da saltare a pie' pari con destrezza. Può essere il trampolino di lancio verso la scudetto oppure solo ancora una tappa di un percorso a ostacoli. L'Inter ci arriva da favorita e con Lukaku che sembra aver messo da parte (finalmente) le frustrazioni e il nervosismo post Ibrahimovic. Che c'entra lo svedese? C'entra, c'entra… basta azionare la sequenza dei ricordi a ritroso per tornare indietro a quella sera in cui tra il belga e Zlatan accadde quasi di tutto: sfiorarono la rissa e ci mancò poco perché quello scambio reciproco d'insulti sfociasse anche in un ‘gioco di mani', villani invece lo erano già stati.

Inter alla prova di maturità (ha solo il campionato a cui badare), Juventus rimandata e convinta – come sottolineano le parole di Pirlo e il nervosismo della dirigenza – che il mondo intorno abbia preso una brutta piega. Se due indizi fanno una prova, a Torino sono certi che la sequenza di episodi arbitrali sfavorevoli è troppo lunga per non pensare a male senza timore di fare peccato. "Mi vengono in mente le dichiarazioni di alcuni calciatori e dirigenti della Juventus – dice Paolo Bonolis a Radio Radio -. Alla fine, considerata la passionalità con cui si vive questo sport in campo e anche in tribuna, è facile perdere la calma quando non riesci a vincere. È successo ad altri, sta succedendo adesso anche ai bianconeri".

Bonolis sorride sornione: è soddisfatto per il buon momento dell'Inter (di cui il conduttore TV è notoriamente tifoso) e al tempo stesso sfodera tutta l'ironia possibile quando ascolta le proteste, gli alibi dei torti arbitrali e i sospetti sollevati da Andrea Pirlo nelle interviste, in diretta TV. "Può girare il c**o anche a loro quando le cose non vanno bene ed è comprensibile. L'importante è che non facciamo la morale agli altri".