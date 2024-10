video suggerito

Boniface sopravvive a un terribile incidente dopo la partita: la sua macchina si è ribaltata L’automobile di Boniface è completamente distrutta dopo un incidente avvenuto ieri mattina: il giocatore è illeso, ma sui social si è mostrato coperto di sangue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le immagini dell'incidente che ha coinvolto Vicrtor Boniface poche ore dopo la partita del Bayer Leverkusen sono sconvolgenti: l'attaccante, che aveva anche segnato contro l'Eintracht ha mostrato la sua macchina completamente distrutta al centro della carreggiata, danneggiata totalmente nella parte anteriore dopo il contatto con un camion che procedeva nella corsia accanto. Il rapporto della polizia parla di un colpo di sonno del guidatore che stava accompagnando l'attaccante in aeroporto ma per fortuna la sbandata non ha causato feriti gravi.

Il nigeriano ha documentato tutto sui social molte ore dopo l'accaduto, dato che secondo le agenzie tedesche l'incidente sarebbe avvenuto domenica mattina alle prime luci dell'alba. La mano insanguinata ha impressionato tutti i tifosi ma con una foto postata dall'ospedale Boniface ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, dato che si è mostrato visibilmente scosso ma illeso.

L'incidente terribile di Boniface in Germania

Fortunatamente l'impatto non ha causato nessun ferito, ma a vedere la scena si poteva pensare immediatamente al peggio. La macchina sulla quale viaggiava Boniface è completamente distrutta e il giocatore è uscito dall'abitacolo con le mani tutte insanguinate, come mostrato sui social con video e alcune foto. La Bild è riuscita a ricostruire la dinamica dello sfortunato impatto: il nigeriano era seduto al posto del passeggero, con un uomo accanto che guidava la macchina sulla A3 tra Bad Camberg e Idstein in direzione dell'aeroporto di Francoforte per prelevare alcuni amici atterrati da poco.

A un certo punto, forse per un colpo di sonno, la sua Mercedes ha invaso la corsia accanto scontrandosi contro un camion che procedeva a tutta velocità. Lo scontro è stato terrificante e l'automobile del giocatore si è addirittura ribaltata in strada, in circostanze che avrebbero potuto causare gravissimi danni a tutte le persone coinvolte. Tutti sono rimasti illesi per pura fortuna, anche il conducente del camion, e il danno alla vettura ammonta a quasi 200mila euro.