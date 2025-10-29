Serie A
Bonazzoli show, colpaccio Cremonese: sprofonda il Genoa di Viera. Bologna e Torino non si fanno male

Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Cremonese di vincere in casa del Genoa per 2-0 e di volare all’ottavo posto in classifica. Sprofonda il Grifone di Vieira. Bologna-Torino finisce 0-0.
A cura di Vito Lamorte
Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Cremonese di vincere in casa del Genoa per 2-0 e di volare all'ottavo posto in classifica. Sprofonda il Grifone di Patrick Vieira, che è solo all'ultimo posto con 3 punti.

La squadra di Davide Nicola ha sbloccato il match di Marassi con una rovesciata di Bonazzoli, che insacca alle spalle di Leali sugli sviluppi di un corner. All'inizio della ripresa la Cremo trova il raddoppio: Floriani Mussolini sfonda sulla fascia e mette in mezzo un cross respinto da Leali con i pugni in calcio d’angolo. Dalla battuta del corner nasce il sinistro al volo di Bonazzoli che, nonostante il tentativo del portiere del Genoa, oltrepassa la linea: è 2-0 e doppietta per l’attaccante della Cremonese, ancora a segno in avvio di ripresa.

Genoa contestato dai tifosi: partita sospesa per qualche minuto ma tutto riprende senza troppi problemi

Juve senz'anima, a Como arriva la prima sconfitta in campionato: apre Kempf, chiude la perla di Nico Paz

Il tabellino di Genoa-Cremonese

RETI: 4′ e 49′ Bonazzoli.

GENOA (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin, Masini, Ellertsson, Cornet, Malinovskyi, Carboni, Ekhator. Allenatore: Vieira.

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini, Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Bologna e Torino non si fanno male: finisce 0-0

Bologna e Torino si dividono la posta in palio allo stadio Dall'Ara. Dopo una buona partenza dei padroni di casa, Che Adams colpisce una traversa e Paleari fa una grande parata di Paleari su Lykogiannis: la partita si accende solo a tratti nella ripresa, con entrambe le squadre incapaci di concretizzare. I cambi di Niccolini e Baroni non modificano l’inerzia del match, che si chiude con un pareggio senza reti.

Partita avara di emozioni al Dall’Ara: le uniche vere occasioni arrivano nel primo tempo, poi la gara si spegne tra contrasti e gioco frammentato. Nel prossimo turno il Bologna affronterà il Parma, mentre il Torino sfiderà il Pisa.

Il tabellino di Bologna-Torino

RETI: /

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Gineitis, Ilic, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni

Calcio
Notizie
Serie A
SERIE A
Serie A
