Bonazzoli cade in disgrazia alla Salernitana: “Non possiamo permetterci cose del genere” In molti erano rimasti sorpresi dall’assenza di Federico Bonazzoli lunedì sera in Salernitana-Spezia. L’attaccante non era andato neanche in panchina, adesso si scopre il motivo.

A cura di Paolo Fiorenza

Aveva destato sorpresa lunedì sera l'assenza di Federico Bonazzoli dalla distinta consegnata dalla Salernitana all'arbitro Valeri poco prima dell'inizio del posticipo poi pareggiato 2-2 contro lo Spezia. Il 24enne attaccante lombardo, in prestito dalla Sampdoria per questa stagione, non era presente neanche in panchina, senza peraltro che avesse alcun problema fisico.

L'esclusione di Bonazzoli – si apprende ora per bocca del Direttore Sportivo Walter Sabatini – è stata motivata da ragioni disciplinari, che hanno indotto il tecnico Colantuono a lasciarlo a casa: "Ultimamente non è in sintonia con il gruppo, ha qualche problema tecnico-tattico ed in questo momento non ci possiamo permettere cose del genere – spiega il braccio destro del presidente Iervolino al Corriere dello Sport – E’ un giocatore forte, ma deve avere lo spirito giusto".

"Non vogliamo turbamenti, le esigenze personali non ci interessano – continua Sabatini, sferzando il giocatore – Bonazzoli attraversa una fase particolare, ma la Salernitana viene prima di tutto, l'auspicio è che possa essere utile sin dalla prossima partita. E' un peccato che un giocatore così forte si perda ogni anno per motivi forse caratteriali".

Le ultime parole dell'esperto dirigente suonano anche come uno sguardo retrospettivo ad una carriera che, nonostante le grandi promesse nelle giovanili dell'Inter e poi i record di precocità all'esordio in prima squadra, non ha tenuto pienamente fede alle aspettative, tra campionati in Serie B e gli ultimi prestiti prima al Torino e poi adesso alla Salernitana, di cui comunque è il miglior marcatore stagionale con 6 gol in 20 presenze totali.

Il club granata si attende ora segnali precisi dal giocatore, per reintegrarlo in squadra e lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Intanto ieri alla ripresa Bonazzoli si è regolarmente allenato in gruppo con i compagni ed è apparso sul pezzo: del resto è questa l'unica strada per risalire le gerarchie ed evitare la spada di Damocle dell'esclusione dalla rosa dei 25 utilizzabili registrati in Lega. Il ragazzo dovrà superare la delusione di essersi visto superato dai tanti nuovi acquisti del reparto offensivo: Perotti, Mikael, Mousset e Verdi, gli ultimi due già schierati titolari da Colantuono contro lo Spezia, con doppietta all'esordio dell'ex giocatore del Torino. "La battaglia continua, insieme!", aveva detto Bonazzoli il 31 gennaio alla chiusura di un mercato che lo vedeva in uscita quasi sicura dalla Salernitana. Invece è rimasto e adesso dovrà tirare fuori il carattere.