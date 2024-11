video suggerito

Bologna-Monaco, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Bologna-Monaco si gioca questa sera allo Stadio Dall'Ara con inizio alle 21:00. Fa parte delle gare del 4° turno della fase a girone unico della Champions League e verrà trasmessa solo in modalità criptata, a pagamento, per gli utenti Sky sia in TV sia in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Bologna ospita al Dall'Ara il Monaco per il quarto turno del girone unico di Champions League, oggi martedì 5 novembre con inizio della partita fissato per le 21:00 in diretta TV e streaming su Sky.

Ultimo appello per Italiano e i suoi se vogliono sperare di proseguire in Champions. Dopo tre partite la situazione del Bologna rischia già di essere compromessa, con un solo punto rimediato al debutto contro lo Shakhtar Donetsk. Poi solo amarezze con due 2-0 subiti in fila dalle due inglesi, Liverpool e Aston Villa che hanno evidenziato un problema in attacco visto che il Bologna è fermo a quota zero a gol segnati. Il Monaco fa paura, ancora imbattuto e in 4a posizione, con 7 punti e la determinazione di voler confermare un trend che proietterebbe direttamente agli ottavi i francesi. Che hanno battuto Stella Rossa e Barcellona, e impattato contro la Dinamo Zagabria.

Partita: Bologna-Monaco

Dove: Stadio Dall'Ara (Bologna)

Orario: 21:00

Quando: martedì 5 novembre

Diretta TV: Sky Sport 1

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: quarto turno girone unico Champions League

A che ora e dove vedere Bologna-Monaco in diretta TV: la partita non è in chiaro

Bologna-Monaco al Dall'Ara, valida per il 4° turno del girone unico di Champions, non sarà visibile in chiaro per tutti. Bisogna sottoscrivere un abbonamento a Sky per poter vedere in TV la gara in esclusiva, a pagamento, che sarà trasmesso su Sky Sport 1. L'inizio dek match è fissato per le 21:00.

Champions League, Bologna-Monaco dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Bologna e Monaco al Dall'Ara sarà visibile anche in live streaming. Anche in questo caso una diretta esclusiva per i soli abbonati Sky. Sui dispositivi mobili si può utilizzare l'app di riferimento, SkyGo, mentre su pc c'è la possibilità di seguire il match anche grazie al servizio offerto da NOW, on demand.

Bologna-Monaco, le probabili formazioni del match di Champions League

Italiano deve mettere in campo tutti i propri uomini migliori e sperare in una serata perfetta per fermare la corazzata francese lanciatissima in Europa. Il 4-2-3-1 oramai modulo certificato dovrebbe riproporre in avanti Castro, con Dallinga prima alternativa mentre la linea a 4 sarà quella oramai rodata con Posch e Miranda ai lati e Beukema e Lucum^ centrali. Sulla trequarti scontate le presenze di Orsolini e Ndoye, Osgaard se la giocherà con Fabian. Schieramento speculare da parte di Hutter con Embolo pericolo numero uno per la difesa felsinea.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Embolo. All. Hutter.