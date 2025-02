video suggerito

Bologna-Milan, le probabili formazioni del recupero di Serie A: le scelte di Italiano e Conceiçao Bologna-Milan è il recupero della nona giornata di Serie A, ecco tutto quello che c’è da sapere sulle formazioni di Italiano di Conceiçao. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bologna-Milan è il recupero della nona giornata di Serie A in programma giovedì 27 febbraio alle ore 20:45. La partita che fu rinviata lo scorso ottobre per le condizioni meteo, rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni. Sia la squadra di Conceiçao che quella di Italiano infatti, appaiate in classifica a quota 41 sono reduci da una sconfitta e vogliono riavvicinarsi alla zona Europa, scavalcando la Fiorentina che ha un punto in più. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni della sfida.

Le scelte di Italiano per Bologna-Milan

Vincenzo Italiano dopo la brutta sconfitta di Parma spera di tornare a vivere una notte magica contro il Milan. L'allenatore rossoblu deve fare i conti con le assenze di Holm, Odgaard e Pedrola, che dovrebbero rientrare a marzo. Per il recupero contro i rossoneri, il Bologna dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con il ritrovato Orsolini a fare reparto offensivo con Dominguez e Castro. A loro supporto Ferguson, Freuler e Pobega.

Il Milan Conceiçao per il recupero contro il Bologna

Nel Milan il dubbio principale è legato alle condizioni di Walker che dovrebbe comunque saltare anche questo match non avendo giocato né con il Feyenoord e né contro il Torino. Out anche i lungodegenti Florenzi, Loftus-Cheek ed Emerson Royal. Conceiçao punta sul 4-2-3-1, con Gimenez a sostenere il peso del tacco, supportato dal trio Pulisic, Joao Felix e Leao.

Leggi anche Theo Hernandez multato dal Milan ma a Torino sarà titolare: la scelta della società e di Conceiçao

Le probabili formazioni di Bologna-Milan, il recupero

Queste le scelte di Italiano e Conceiçao per il recupero di Bologna-Milan:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.