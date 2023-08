Bologna-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Bologna-Milan è il Monday Night della 1ª giornata di Serie A 2023-2024. La partita inizierà alle ore 20:45 e si disputerà allo Stadio Dall’Ara. Diretta su DAZN.

A cura di Alessio Morra

La prima giornata di Serie A 2023-2024 si chiude con il Monday Night tra Bologna e Milan. Un match molto atteso che vedrà in campo una delle squadre più sorprendenti della passata stagione e quella rossonera, che punta apertamente al titolo dopo una splendida campagna acquisti. Il match si disputerà allo Stadio Dall'Ara e prenderà il via alle ore 20:45. Diretta su DAZN.

Bologna e Milan dunque saranno le ultime a scendere in campo in questo nuovo campionato. Una partita che molto probabilmente regalerà emozioni. Thiago Motta lo scorso anno è stato molto bravo a ridare un equilibrio e soprattutto un bel gioco alla squadra rossoblu che ha terminato al nono posto. Arnautovic è andato via e per il momento non è stato sostituito. Il Milan ha grandi ambizioni e schiera dall'inizio molti dei nuovi acquisti. Sicuri in campo Pulisic, Loftus Cheek e Pulisic.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan. Orsolini infortunato. Poche scelte in avanti per Motta che schiera Barrow e Zirkzee. Tre dei nuovi acquisti titolari nel Milan, con Giroud e Leao di punta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Zirkzee. All. Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

Dove vedere Bologna-Milan in diretta tv

La partita tra il Bologna e il Milan si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che ha l'esclusiva del match tra rossoblu e rossoneri. Per vedere questa partita serve l'abbonamento a DAZN e un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick TV o una consolle di gioco PlayStation o Nintendo o una Smart TV.

Bologna-Milan dove vederla in diretta streaming

Sarà visibile in streaming per gli abbonati di DAZN invece la partita Bologna-Milan, il Monday Night della 1ª giornata di Serie A sarà commentata da Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

