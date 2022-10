Bologna di corto muso agli ottavi di Coppa Italia: un autogol condanna il Cagliari Thiago Motta trova la prima vittoria in Coppa Italia sul Cagliari grazie ad una autorete di Obert. Adesso ci sarà la Lazio. Passa anche la Cremonese che vince ai supplementari contro il Modena e sfiderà il Napoli.

A cura di Alessio Pediglieri

Nell'incredibile giornata di Coppa Italia di giovedì 20 ottobre, sorride anche il Bologna di Thiago Motta che esulta al Dall'Ara per il raggiungimento degli ottavi, battendo il Cagliari grazie ad un'autorete nel secondo tempo. Gara meno scoppiettante delle precedenti vissute a Cremona e a Genova. I blucerchiati di Stankovic sono riusciti ad avere la meglio sull'Ascoli solo ai calci di rigore dove è risultato decisivo il portiere Nikita Contini: prima segnando il proprio penalty poi parando quello decisivo. A Cremona, altri fuochi d'artificio con i grigiorossi che in vantaggio 2-0 si fanno riprendere al 90′. Poi nei supplementari decide Lorenzo Sernicola con una doppietta per il definitivo 4-2.

Il Bologna è risorto seppur non brillando ma gestendo la partita contro il Cagliari. Thiago Motta ha schierato una formazione rimaneggiata ma che vedeva alcuni pezzi da 90 in avanti con Barrow, Sansone e Arnautovic che si sono sobbarcati il peso dell'attacco felsineo. Ne è nata una gara sempre gestita dai padroni di casa che sono andati in gol al 40′ con Schouten per poi vedersi tutto annullato dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa, stesso copione, con Thiago Motta che mette mano ai cambi e riesce a dare nuova vitalità alla manovra che al 69′ festeggia il vantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Obert che decide il match. Adesso, sulla scia del Bologna in Coppa Italia ci sarà la Lazio.

Cremonese-Modena 4-2: ai supplementari la decide Sernicola

Difficoltà impreviste per la Cremonese che riesce a far suo il pronostico solamente dopo i tempi supplementari contro un Modena che è stato capace di rientrare in partita proprio quando tutti oramai pensavano ad un esito scontato. Padroni di casa in vantaggio 2-0 fino all'89' quando si è scatenato Diaw che in due minuti riporta incredibilmente il match in parità. Un risultato imprevisto e imprevedibile visto che gli ospiti hanno dovuto giocare dal 22′ in 10 per la doppia ammonizione di Magnino, cedendo nel finale sotto le reti di Okereke e Afena-Gyant. Poi la reazione di cuore e orgoglio che ha costretto i grigiorossi ai supplementari. Dove si è scatenato Sernicola, l'esterno difensivo con il vizietto del gol che ha siglato una clamorosa doppietta tra il 111′ e il 120′ stampando il tabellino sul 4-2. E così, la Cremonese si è guadagnata la sfida al ‘Maradona' contro il Napoli.