Bodo Glimt-Roma dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: formazioni e orario della partita di Conference League

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma si ritrova ad affrontare il Bodø/Glimt nella partita valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Il match è in programma oggi giovedì 7 aprile alle 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 oltre che su Sky e su Dazn. La partita vedrà di nuovo l'incrocio tra i giallorossi e la squadra norvegese che erano inseriti nel medesimo girone della prima fase di Coppa.

Il Bodø ha rifilato nella prima partita d'andata nel Girone, una sconfitta umiliante alla truppa di Mourinho: 6-1 il risultato finale che rappresenta la più pesante sconfitta europea per il tecnico portoghese e una tra le peggiori nella storia della Roma. Anche nel match di ritorno all'Olimpico le cose non andarono benissimo con la Roma che impattò in un pari, non riuscendo a vendicarsi della sconfitta in Norvegia. Adesso, però, c'è tutto per preparare la rivincita, qualificarsi ed eliminare gli scandinavi.

Le probabili formazioni di Bodø e Roma. I campioni di Norvegia sono arrivati ai quarti di finale contro ogni pronostico e prospettiva, vincendo agli ottavi contro l'Alkmaar e ancor prima nei 16mi contro il Cletic. Il tecnico, Knutsen, può contare anche su nuovi inneschi come il difensore Wembangomo che partirà titolare nel consolidato 4-3-3 iniziale. La Roma, che dal canto suo ha battuto il Vitesse agli ottavi, ha tutte le intenzioni di proseguire la marcia in Coppa. Mourinho ha tutti gli uomini a disposizione tranne l'infortunato Spinazzola e Zaniolo.

Dove vedere Bodø/Glimt – Roma in diretta TV

Dove si vede Bodo Glimt – Roma in tv? La partita di Conference League tra Bodø/Glimt e Roma sarà trasmessa sia in chiaro sia in abbonamento. Nel primo caso ci si deve collegare al Digitale Terrestre e sintonizzarsi su Tv8 che trasmetterà la partita senza costi aggiuntivi, per tutti, in diretta. Chi è abbonato a DAZN o a Sky può seguire il match sui rispettivi player che garantiscono la diretta ai propri utenti. Per DAZN serve un collegamento a internet da una moderna Smart TV per Sky sono due i canali di riferimento: Sky Sport Uno e Sky Sport.

Bodø/Glimt – Roma, dove vederla in diretta streaming

Come vedere la partita in streaming? Per gli abbonati DAZN e Sky serve l'applicazione dedicata per poter seguire la partita in diretta streaming. Nel primo caso ci si può anche collegare al sito ufficiale, entrare nella sezione dedicata agli utenti, inserire le proprie credenziali e vedere la partita. Nel secondo, serve l'app Sky Go. C'è anche il servizio On Demand di Now, sempre su internet. Per chi vuole seguire il live streaming senza pagare ulterioremente, ci si può collegare al sito di TV8 dove ci sarà la messa in onda dell'incontro.

Conference League, le probabili formazioni di Bodø/Glimt – Roma

Il tecnico norvegese Knutsen punterà ancora una volta sul 4-3-3, con Haikin in porta e una linea arretrata composta da Wembangomo, Hoibraaten, Moe e Sampsted. Nesuna novità in mezzo al campo dove ci sarà Hagen insieme a Vetlesen e Saltnes. Espejord e Pellegrino insieme a Solbakken formeranno il trio d'attacco. Rui Patricio in porta per la Roma, con la difesa a tre formata da Smalling, Ibanez e Mancini. Cristante e Oliveira, Zalewski e Karsdorp a comporre la linea in mediana mentre Mkhitaryan e Pellegrini daranno supporto ad Abraham.

A che ora si gioca

Bodø/Glimt – Roma è in programma all'Aspmyra Stadion giovedì 7 aprile, per l'andata dei quarti di finale di Confernece League. Il calcio di inizio è previsto per le 21:00