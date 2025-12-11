Boca Juniors, nuovo affondo per Dybala: “Vogliamo portarlo qui”. La situazione della Joya con la Roma

Paulo Dybala al Boca Juniors: una frase che in queste ore sta risuonando forte in Argentina e che non appare del tutto infondata come nel recente passato. Grazie ad alcune dichiarazioni di Marcelo Delgado, uno dei bracci destri del presidente del club sudamericano, Juan Román Riquelme, che ha parlato espressamente della Joya confermando che la società farà di tutto per portarlo tra gli Xeneises. Più che un sogno, dunque, anche se attualmente il rapporto con Gasperini e la Roma appare più che ferreo e felice.

Delgado, braccio destro di Riquelme: "Il Boca ci proverà fino alla fine"

"Dybala è un mix di tutto. È metà tra l'illusione e la realtà… ma noi speriamo sempre di riuscire a portarlo qui". Parole e musica – nelle orecchie dei tifosi del Boca Juniors – da parte di Marcelo Delgado nel corso di un'intervista rilasciata a Radio La Red, che arriva proprio nel momento in cui la Joya è infortunata. "C'è la possibilità? Sì. Quando? Non lo sappiamo ma non ci interessa: indipendentemente da tutto ci proviamo fino alla fine". Facendo intendere che dopo l'arrivo di Paredes, un altro ex Roma e grandissimo amico di Dybala, la strada è già segnata.

Dybala e la Roma di Gasperini: intesa in campo e contratto fino a giugno 2026

La "fine" è però scritta nero su bianco in un contratto che Dybala ha firmato con la Roma e che il giocatore e il club intendono onorare fino al termine anche a fronte degli ottimi rapporti che si sono instaurati tra l'argentino e l'avvento sulla panchina giallorossa di Gian Piero Gasperini: "Tutto quello che so è che il suo contratto scade a giugno del prossimo anno e verrà valutato. Vedremo cosa succederà" ha non a caso aggiunto furbescamente Delgado, evidenziando che aldi là dei facili proclami, resta la voglia e la volontà di vederlo al Boca, destinazione che lo stesso Dybala non ha mai escluso o rifiutato.

Il futuro di Dybala alla Roma: rinnovo con taglio dell'ingaggio

Col cambio tecnico in panchina, il connubio tra Dybala e la Roma sembra di fatto oramai impostato su binari perfetti: all'inizio del 2025, mentre si parlava anche di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, Dybala ha deciso in accordo con il club di prolungare il suo contratto per un altro anno. Ha dunque un accordo con la Roma fino a giugno 2026, anche se il futuro non è garantito: il club intende rinnovargli il contratto ma con un significativo taglio dello stipendio, cosa che la Joya non gradirebbe, svincolandosi. A questo punto, sì, l'idea Boca potrebbe trasformarsi in alternativa concreta, visto che potrebbe garantirgli uno stipendio maggiore non dovendo pagare alcun cartellino alla Roma.