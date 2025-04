video suggerito

Boban e la profezia di Capello: "Sullo 0-2 mi ha detto che sarebbe finita 3-3, l'Inter poteva vincere" Zvonimir Boban ha analizzato il pareggio dell'Inter in casa del Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League e ha svelato la profezia di Fabio Capello: "Sullo 0-2 mi ha detto che sarebbe finita 3-3".

A cura di Vito Lamorte

Zvonimir Boban ha analizzato il pareggio dell'Inter in casa del Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. L’ex giocatore e dirigente del Milan nel salotto post-partita di Sky Sport ha affermato: “Partita spettacolare, straordinaria, sullo 0-2 visto come stava giocando il Barcellona il mister Capello mi ha detto che sarebbe finita 3-3. Non sempre si indovina, ma lui l’ha detto sullo 0-2″.

La squadra di Simone Inzaghi ha giocato una partita di grande coraggio al cospetto di un avversario fortissimo ed è riuscita a tirare fuori una prestazione straordinaria, che rimanda tutto al ritorno per il passaggio in finale.

Boban: "Difesa zemaniana del Barcellona, l'Inter poteva vincere"

Boban ha parlato della fase difensiva del Barça e ha elogiato Lamine Yamal: "Difesa zemaniana del Barcellona, Inter molto bene, è dura difendere con un Yamal così. Il secondo tempo molto più equilibrato come gioco, nel primo il Barcellona era stato più dominante. Una partita molto bella, giocata bene da entrambe. L’avevamo seppellito prima Yamal (ride, ndr)".

Infine, l'ex dirigente UEFA ha speso parole importanti per l'Inter ma avvisa la squadra di Inzaghi in vista della partita di ritorno: "L'Inter ha avuto tantissime occasioni potenziali nel secondo tempo. Ha sbagliato l'ultimo passaggio ma con un po' di precisione in più nel secondo tempo l'Inter avrebbe potuto anche vincere. Abbiamo comunque visto di cos'è capace il Barcellona nel primo tempo, nel secondo è stato più equilibrato per me. Credo il Barcellona farà il Barcellona per 90 minuti a San Siro".

Boban aveva avvisato il Barcellona in occasione della partita d'andata dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund: in quell'occasione i catalani vinsero 4-0 e ipotecarono il pass per la semifinale ma lasciarono diverse palle gol ai tedeschi."Se avesse giocato l'Inter questa sera, gli avrebbe fatto 3 gol…", disse l'ex calciatore croato e il destino ha voluto che andasse proprio così nel primo round tra i nerazzurri e il Barça.