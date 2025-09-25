Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita

Billy Vigar ai tempi dell’Arsenal

Billy Vigar non ce l’ha fatta. Il calciatore 21enne, con un passato anche nell’Arsenal, è morto a poco meno di una settimana dal tremendo incidente occorsogli in campo durante una partita. Il ragazzo, che militava nel Chichester City, aveva subito un gravissimo infortunio che purtroppo si è rivelato fatale. Grande il cordoglio da parte di tutto il calcio britannico.

Billy Vigar morto a 21 dopo un tremendo incidente in campo

La partita di Isthmian Premier Division, lega calcistica semiprofessionistica inglese, tra la squadra di Vigar e il Wingate & Finchley era stata interrotta lo scorso sabato dopo soli 15 minuti di gioco. Questo perché l’attaccante, in occasione di un’azione, aveva sbattuto violentemente la testa contro una superficie dura. Come riportato dal Sussex Express ha pagato a caro prezzo la sua generosità: "L’infortunio si è verificato quando si è scontrato con un muro di cemento dopo aver cercato di tenere la palla in gioco mentre correva a tutta velocità". Vigar sarebbe caduto all’indietro, riportando una grave ferita alla testa.

Cosa è successo a Billy Vigar

I soccorsi sono scattati immediatamente in campo e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in elicottero. La partita è stata sospesa dopo 15 minuti e poi annullata definitivamente, con il club che ha confermato la gravità della situazione: una notevole lesione cerebrale. Nonostante un intervento chirurgico, per Billy non c’è stato nulla da fare. Il Chichester City Football Club ha annunciato il decesso con un comunicato: "Dopo aver subito un grave trauma cranico sabato scorso, Billy Vigar è stato messo in coma farmacologico. Martedì ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per aumentare le possibilità di recupero. Sebbene questo lo abbia aiutato, l’infortunio si è rivelato troppo grave per lui ed è mancato giovedì mattina. La famiglia dello sfortunato calciatore ha aggiunto: "Siamo sconvolti dal fatto che questo sia accaduto mentre praticava lo sport che amava".

Chi era Billy Vigar, ex talento dell'Arsenal

Vigar, nato a Worthing nel West Sussex, aveva iniziato il suo percorso calcistico nell’Arsenal, entrando a far parte del vivaio dei Gunners a soli 14 anni e firmando il suo primo contratto da professionista nel luglio 2022. Aveva giocato soprattutto con la formazione Under 21, con esperienze in prestito al Derby County Under 21 e all’Eastbourne. "Per me e per la mia famiglia è stato un momento di grande orgoglio. Adesso il lavoro continua", dichiarò in quell’occasione. Nel 2024 aveva interrotto definitivamente il rapporto con l’Arsenal, non riuscendo a conquistare un posto in prima squadra, e aveva scelto di ripartire dall’Hastings United in Non-League Premier, prima del trasferimento al Chichester. Al momento della firma con i Gunners aveva scritto sui social: «Sono felicissimo di aver siglato il mio primo contratto da professionista con l’Arsenal».