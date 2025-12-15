Serie A
video suggerito
video suggerito

Bernardeschi va a salutare i tifosi della Juve e la reazione spiazza persino i compagni del Bologna

Federico Bernardeschi corre dai suoi ex tifosi della Juventus presenti allo stadio dall’Ara di Bologna. Il suo gesto spiazza anche i suoi attuali compagni di squadra.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus vince a Bologna e per un attimo Spalletti è riuscito a dare coraggio nuovamente a un ambiente che anche quest'anno sta rivedendo i fantasmi delle ultime mediocri annate dei bianconeri. La Juventus vorrebbe tornare un giorno ai successi di qualche anno fa e di quella squadra che sembrava imbattibile di cui faceva parte anche Federico Bernardeschi. Vederlo davanti ai propri occhi per i tifosi della Juventus è stato come tornare indietro con il tempo e anche per questo ritrovarlo da avversario a Bologna è stata l'occasione per omaggiarlo.

Bernardeschi non è stato proprio quella leggenda da lasciare il segno come possono considerarsi i vari Del Piero, Trezeguet, Nedved e tanti altri campioni che hanno fatto parte della storia bianconera. Ma la sua presenza è stata osannata come tale dai tifosi bianconeri. Bernardeschi dunque come il simbolo di quella Juventus vincente e forse anche per questo il gesto del giocatore di raggiungere i tifosi della Juventus sotto lo spicchio dello stadio Dall'Ara ha sorpreso perfino i compagni di squadra rimasti fermi a guardare cosa stesse accadendo.

Bernardeschi con Cristiano Ronaldo alla Juventus.
Bernardeschi con Cristiano Ronaldo alla Juventus.

I tifosi della Juventus hanno chiamato a gran voce Bernardeschi intento ad allenarsi in campo al Dall'Ara con il resto dei giocatori che avevano trovato poco spazio contro i bianconeri entrando dalla panchina. Il fantasista degli emiliani scavalca i cartelloni pubblicitari e si dirige a prendersi l'abbraccio e i cori dei suoi ex sostenitori. I giocatori del Bologna lo osservano da lontano e notano addirittura anche le sciarpe della Juventus che Bernardeschi ha ricevuto e si è messo al collo rendendo quel momento ancora più prezioso ed emozionante.

Leggi anche
Italiano esalta il Bologna ma poi pensa alla Juve: "Servivano 7-8 allenamenti per prepararla non uno"

"Uno di noi, Berna uno di noi". Era questo il coro dei sostenitori della Juventus che hanno apprezzato tantissimo il gesto di Bernardeschi il quale non si è di certo fatto alcun problema a prendersi l'abbraccio dei suoi ex tifosi. Nessuna mancanza di rispetto verso i tifosi del Bologna ma solo un piacevole ritrovo con quella curva bianconera che non ha dimenticato un giocatore che ha condiviso lo spogliatoio con tanti campioni di una Juve vincente che aveva in squadra gente come Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain e che ha scritto pagine di storia del club bianconero.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Crisi Fiorentina, Vanoli verso l'esonero o dimissioni: due ritorni clamorosi per sostituirlo
Il psicodramma al Franchi contro il Verona: Viola sempre più ultima, la beffa arriva al 93'
Fiorentina in silenzio stampa e squadra in ritiro sine die: che sta succedendo
Il disastro assurdo della Viola: 7ª per monte ingaggi, è ultima e con un piede in Serie B
Bernardeschi va a salutare i tifosi Juve e la reazione spiazza persino i compagni del Bologna
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views