Bernardeschi va a salutare i tifosi della Juve e la reazione spiazza persino i compagni del Bologna

La Juventus vince a Bologna e per un attimo Spalletti è riuscito a dare coraggio nuovamente a un ambiente che anche quest'anno sta rivedendo i fantasmi delle ultime mediocri annate dei bianconeri. La Juventus vorrebbe tornare un giorno ai successi di qualche anno fa e di quella squadra che sembrava imbattibile di cui faceva parte anche Federico Bernardeschi. Vederlo davanti ai propri occhi per i tifosi della Juventus è stato come tornare indietro con il tempo e anche per questo ritrovarlo da avversario a Bologna è stata l'occasione per omaggiarlo.

Bernardeschi non è stato proprio quella leggenda da lasciare il segno come possono considerarsi i vari Del Piero, Trezeguet, Nedved e tanti altri campioni che hanno fatto parte della storia bianconera. Ma la sua presenza è stata osannata come tale dai tifosi bianconeri. Bernardeschi dunque come il simbolo di quella Juventus vincente e forse anche per questo il gesto del giocatore di raggiungere i tifosi della Juventus sotto lo spicchio dello stadio Dall'Ara ha sorpreso perfino i compagni di squadra rimasti fermi a guardare cosa stesse accadendo.

Bernardeschi con Cristiano Ronaldo alla Juventus.

I tifosi della Juventus hanno chiamato a gran voce Bernardeschi intento ad allenarsi in campo al Dall'Ara con il resto dei giocatori che avevano trovato poco spazio contro i bianconeri entrando dalla panchina. Il fantasista degli emiliani scavalca i cartelloni pubblicitari e si dirige a prendersi l'abbraccio e i cori dei suoi ex sostenitori. I giocatori del Bologna lo osservano da lontano e notano addirittura anche le sciarpe della Juventus che Bernardeschi ha ricevuto e si è messo al collo rendendo quel momento ancora più prezioso ed emozionante.

"Uno di noi, Berna uno di noi". Era questo il coro dei sostenitori della Juventus che hanno apprezzato tantissimo il gesto di Bernardeschi il quale non si è di certo fatto alcun problema a prendersi l'abbraccio dei suoi ex tifosi. Nessuna mancanza di rispetto verso i tifosi del Bologna ma solo un piacevole ritrovo con quella curva bianconera che non ha dimenticato un giocatore che ha condiviso lo spogliatoio con tanti campioni di una Juve vincente che aveva in squadra gente come Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain e che ha scritto pagine di storia del club bianconero.