video suggerito

Bernardeschi mostra agli americani il sacrilegio del caffè: “In Italia è illegale quello che fate” Ci ha pensato Bernardeschi a spiegare agli americani tutti gli errori che commettono con il caffè: “Con il cappuccino dopo le 11 andate direttamente in galera” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gli italiani poche cose sono più sacre del caffè, anche quando si trovano dall'altra parte del mondo. La diatriba con gli americani e il loro modo di intendere questa bevanda è stata da sempre oggetto di grandi polemiche e Federico Bernardeschi ha provato a mettere insieme una guida definitiva da seguire per non sbagliare nessun passaggio in questo rito. Le regole del caffè perfetto si potrebbe dire, un messaggio lanciato con enorme serenità e solennità.

Il calciatore del Toronto è stato il protagonista di un video pubblicato sul profilo TikTok della sua squadra che ha voluto spiegare definitivamente la differenza del caffè per gli italiani e gli americani. Il risultato è stato un siparietto esilarante che ricalca tutti gli stereotipi e che ha fatto il giro del web.

Bernardeschi spiega cos'è il caffè agli americani

Il format del Toronto è davvero molto semplice. Nel video si vede Bernadeschi che cammina per strada, con il suo nuovo look con le treccine platinate e gli occhiali da sole, mentre parla del significato del caffè per gli italiani. La sua prima frase è un appello accorato per abolire un abitudine che tanti americani hanno: "Per favore non ordinate il cappuccino dopo le 11 di mattina, è illegale e si va in galera direttamente, ok?". La frase si riferisce soprattutto ai turisti stranieri che, mentre si trovano in vacanza in Italia, ordinano il cappuccino a qualsiasi ora, anche dopo pranzo, nonostante sia concepita come bevanda da utilizzare a colazione.

Poi l'ex Juve continua rimarcando le differenze sul rito del caffè e su come viene inteso in giro per il mondo. Per gli italiani è puro relax, un momento per fare quattro chiacchiere insieme in un'atmosfera distesa: "La concezione del caffè in America e in Italia è diversa. In Italia prendi il caffè con i tuoi amici parlando in un bar, assaggiando il caffè godendotelo, facendo una chiacchierata di mezz'ora. In America prendi il tuo caffè in una tazza grande e cammini in strada. Non hai tempo per niente, a noi piace la ‘dolce vita', è diverso"