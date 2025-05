video suggerito

Bergomi esplode in diretta contro il Barcellona: "Tutta la partita! Che non si inventino niente" Dopo il gol di Acerbi, in diretta Beppe Bergomi, al commento della semifinale di Champions, perde il suo proverbiale aplomb e si scaglia contro i calciatori del Barcellona.

A cura di Alessio Morra

La semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona è già nella storia del calcio. Dopo il 3-3 dell'andata pareva impossibile vedere una partita così emozionante e ricca di gol e invece dopo i 90′ regolamentari anche il ritorno è finita 3-3, con un finale thrilling in cui il Barcellona aveva completato una rimonta strepitosa e sembrava aver messo le mani sulla finale, ma Acerbi sigla il pari al 93′. Nei minuti di recupero in diretta TV Beppe Bergomi perde il suo consueto aplomb e partecipa più da tifoso che da talent alla partita, usando parole precise e forti nei confronti dei calciatori della squadra catalana.

Acerbi pareggia e l'Inter conquista i supplementari

L'Inter chiude il primo tempo 2-0, la finale inizia a sentirsi, ma nella ripresa il Barcellona domina e riesce a capovolgere il risultato, con il gol di Raphinha che all'88' fa 3-2. Sembra finita. Ma l'Inter ha cuore e carattere, quelli delle grandissime squadre, e ci prova fino all'ultimo secondo. Acerbi pareggia, è 3-3. Supplementari. Si prolunga. I calciatori del Barcellona protestano per un fuorigioco o forse per un fallo a inizio azione, che non c'è.

Bergomi se la prende con i calciatori del Barcellona

Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, che da oltre vent'anni è un apprezzatissimo talent di Sky, è in telecronaca con Fabio Caressa e quando vede quelle proteste non riesce a trattenersi e se la prende con i calciatori del Barcellona: "Ma Dumfries è davanti, ma non c'è niente. Che non si inventino niente. Tutta la partita che si lamentano quelli del Barcellona! Tutta la partita a lamentarsi! Questo gol è regolarissimo". Qualche secondo dopo, quando il Barcellona riprende ad attaccare c'è un altro momento in cui lo ‘Zio' alza un po' i toni. C'è da capirlo, considerata la posta in gioco. Quelle sue parole, però, hanno creato rapidamente un dibattito sui social.

Bergomi in lacrime al termine di Inter-Barcellona

Una partita che Bergomi ha vissuto con intensità o meglio che ha sentito con tutto sé stesso. La posta in palio era enorme. L'incontro è stato epico, è finito per 4-3 in favore dell'Inter e dopo il successo, quando l'arbitro ha decretato la fine dell'incontro, si è commosso. Si capiva dalla voce, rotta dall'emozione, tanto che poi anche Caressa dopo aver incensato la squadra di Inzaghi ha chiuso il collegamento in diretta.