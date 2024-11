video suggerito

Berardi segna per la prima volta dopo 10 mesi e fa vincere il Sassuolo: è la fine di un incubo Per la prima volta dopo il terribile infortunio Berardi trova il gol con la maglia del Sassuolo: decide la partita contro il Mantova con un calcio di rgiore.

A cura di Ada Cotugno

Domenico Berardi non era più abituato all'aria della Serie B, ma il ritorno al gol dopo il lungo calvario dell'infortunio è una boccata d'ossigeno per lui e per tutto il Sassuolo. La rottura del tendine d'Achille quasi un anno fa è stata una mazzata troppo grande ma per fortuna il capitano dei neroverdi si è rimesso in sesto in fretta e ha bruciato tutte le tappe. Dopo sette mesi dall'infortunio era in campo e ha impiegato dieci mesi per tornare al gol.

La rete su rigore è la prima grande gioia da quel terribile momento e, per rendere il tutto ancora più speciale, è decisiva per la vittoria contro il Mantova battuto per 1-0. L'attaccante non segnava in Serie B dal 2013, ma dopo tutti gli anni in A è ripartito dal campionato cadetto per rimettersi in carreggiata.

Berardi segna per la prima volta dopo l'infortunio

Prima la rottura del tendine d'Achille, uno degli infortuni più duri da superare per qualsiasi calciatore, poi la tristezza per la retrocessione in Serie B. L'ultimo anno è stato complicatissimo per Berardi che ha dovuto affrontare sfide molto grandi, ma tutto alla fine si è risolto per il meglio. La sua squadra lotta per la promozione immediata (è seconda a -2 dal Pisa) e anche a lui è tornato il sorriso.

La partita contro il Mantova è stata quella della svolta che gli ha permesso di tornare a segnare un gol con il Sassuolo a dieci mesi dal terribile infortunio. Un gesto semplice come un calcio di rigore, di cui lui è grande specialista, ma che ha un peso significativo per il suo percorso: la rincorsa, il tiro e ovviamente l'esultanza liberatoria che gli permette di mettere alle spalle tutti i momenti brutti che ha dovuto attraversare. Berardi ha regalato la vittoria ai neroverdi ed è pronto a tornare a pieno ritmo per trascinare i suoi compagni verso la promozione.