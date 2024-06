video suggerito

Beppe Marotta nuovo presidente dell’Inter: idea di Oaktree e svolta societaria nerazzurra Beppe Marotta potrebbe essere nominato nuovo presidente dell’Inter sin da subito. Già nella giornata di martedì 4 giugno l’attuale ad nerazzurro potrebbe accettare il prestigioso incarico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Oaktree pronto alla prima mossa ufficiale dopo aver rilevato l'Inter dalle mani di Steven Zhang. Beppe Marotta potrebbe essere nominato nuovo presidente dei nerazzurri già nella giornata di domani. Marotta è sempre stato il primo obiettivo di Oaktree per il futuro dell'Inter e sin da subito ha pensato di convincerlo. Il dirigente ex Juventus, attuale amministratore delegato dei nerazzurri, ha già rifiutato l'incarico, ma resta la figura preferita dai vertici del fondo.

Come svelato da Sky Sport, proprio nell'Assemblea dei soci che andrà in scena nella giornata di martedì 4 giugno potrebbe esserci la svolta. Uno scossone societaria non indifferente per l'Inter che vedrebbe uno degli artefici della rinascita nerazzurra ricoprire la prestigiosa carica. Nel nuovo CdA entreranno però sicuramente con ampie deleghe Katherine Ralph e Alejandro Cano, ovvero coloro i quali si stanno occupando del dossier dell'Inter dal momento in cui Oaktree è subentrato a Steven Zhang. Insomma, già nelle prossime ore all'interno dell'Inter potrebbero esserci grossi cambiamenti.

L'insediamento di Oaktree nell'Inter.

La composizione del nuovo Cda dell'Inter

I manager di Oaktree stanno dunque cercando di accelerare per completare l'organigramma societario in vista della prossima stagione. Nella mattinata di martedì 4 giugno ciò che è certo è che saranno resi noti i membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione nerazzurro col nome del nuovo presidente. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma nelle ultime ore ha ripreso quota proprio il nome di Beppe Marotta per ricoprire questa carica da presidente importante prestigiosa.

Non è chiaro se alla fine Marotta possa accettare o rifiutare nuovamente ma evidentemente l'idea di Oaktree è proprio quella di affidarsi a una figura di spessore e che conosce già molto bene l'ambiente. Per il resto la nuova dirigenza dovrebbe essere composta da 10 membri. Con le conferme di Antonello e lo stesso Marotta al pari di Carassai e Marchetti, Oaktree potrebbe inserire altre sei figure. Oltre ad Alejandro Cano e Katherine Ralph, anche Renato Meduri, Carlo Ligori e altri due nomi ancora da svelare. Ma la nuova Inter prende forma