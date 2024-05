video suggerito

Chi è il notaio Carlo Marchetti, che Oaktree avrebbe scelto come nuovo presidente dell’Inter Il favorito per il ruolo di nuovo presidente dell’Inter pare essere Carlo Marchetti, apprezzato e noto notaio milanese che nell’ultimo triennio ha fatto parte del CdA del club nerazzurro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Foto da tratta da marchettilex.it

L'Inter è passata di mano da Zhang a Oaktree, i cui vertici hanno hanno incontrato per la prima volta i dirigenti dei nerazzurri nelle ultime ore. La prossima tappa per il nuovo assetto societario sarà l'Assemblea dei soci, che servirà a definire il nuovo Consiglio d'Amministrazione e il nuovo presidente, che succederà a Steven Zhang. Di nomi se ne fanno tanti, ma il favorito pare essere Carlo Marchetti, notaio milanese che da anni fa parte del CdA del club.

A breve l'Inter avrà un nuovo CdA, che eleggerà il presidente

L'Assemblea dei soci si terrà entro la prima metà di giugno e servirà per eleggere il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Inter. Il numero dei consiglieri dovrebbe essere di sette o otto unità con i tre manager di Oaktree, Marotta e Antonello praticamente certi di farne parte. Poi verrà eletto il nuovo presidente.

Da giorni nel mondo interista si parla di questo tema. Sono stati fatti diversi nomi e in parecchi sostengono che si voglia puntare su una ‘scelta' interista ed è stato caldeggiato il nome di Javier Zanetti. Ma in realtà ora il prescelto, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Carlo Marchetti.

Carlo Marchetti è già da tre anni nel CdA dell'Inter

Carlo Marchetti nell'ultimo triennio ha fatto parte del CdA dell'Inter, come indipendente in quota Oaktree. La sua scelta per un ruolo di garanzia potrebbe andare bene sia al fondo che al management italiano del club campione d'Italia. Milanese, classe 1973, è il figlio di Piergaetano Marchetti, noto giurista che è in passato è stato superconsulente di Guido Rossi nella creazione della Consob e presidente di Rcs Mediagroup dal 2004 al 2012.

Notaio dal 2004, Marchetti opera soprattutto nel diritto societario, finanziario e bancario. Professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi Milano, autore inoltre di numerose pubblicazioni in materia di diritto contrattuale e societario comparato.