Chi sarà il nuovo presidente dell’Inter al posto di Steven Zhang dopo il passaggio a Oaktree

A cura di Michele Mazzeo

L'Inter è ora ufficialmente di proprietà di Oaktree e affronterà dunque tutto ciò che comporta un cambio societario. Il fondo americano ha infatti escusso in pegno il 99,6% delle quote dopo che la famiglia Zhang non è riuscita a rimborsare il prestito triennale di 395 milioni di euro (interessi compresi) ricevuto nel 2021 da Oaktree che da oggi ha preso quindi il controllo del club nerazzurro. Se, per il momento non sono annunciate rivoluzioni a livello dirigenziale, dopo il passaggio alla nuova proprietà bisognerà per forza di cose trovare un nuovo presidente dell'Inter al posto di Steven Zhang che dunque chiude la sua avventura a Milano dopo oltre sette anni e sette trofei vinti (due Scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane) che lo hanno fatto diventare il secondo presidente più vincente della storia della compagine meneghina, dietro solo a Massimo Moratti.

Chi sarà il nuovo presidente dell'Inter dopo Steven Zhang

Entro 20 giorni infatti Oaktree convocherà un'assemblea dei soci ed eleggerà i nuovi membri del consiglio d'amministrazione (nel quale il fondo statunitense aveva già due propri rappresentanti, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, che dovrebbero essere confermati così come Beppe Marotta, Javier Zanetti e Alessandro Antonello) e contestualmente la prima riunione del CdA nerazzurro di questo nuovo corso. E in quel frangente dunque sarà nominato il nuovo presidente dell'Inter. Inevitabile quindi che sia già partita la caccia al nome di chi prenderà il ruolo occupato lasciato vacante da Steven Zhang. E al momento l'opzione più plausibile pare essere quella di una soluzione interna.

I principali candidati alla presidenza della nuova Inter di Oaktree: Beppe Marotta e Javier Zanetti

I due candidati principali a diventare il nuovo presidente dell'Inter sono infatti l'attuale amministratore delegato per la parte sportiva Beppe Marotta e l'attuale vicepresidente Javier Zanetti. Il primo, che avrebbe già dato la propria disponibilità ad Oaktree per proseguire la sua permanenza nel club anche oltre la scadenza del suo contratto ad oggi fissata nel 2027 (stesso anno in cui scadrà il bond da 415 milioni di euro emesso alla Borsa del Lussemburgo che la società nerazzurra dovrà ripagare), sarebbe una figura manageriale che avrebbe dunque un ruolo operativo data la sua grande esperienza nel districarsi nella politica, pallonara e non, a livello italiano ed europeo; il secondo, bandiera nerazzurra da calciatore e poi ambasciatore del club nel mondo da dirigente, sarebbe invece una figura più istituzionale che svolgerebbe principalmente un ruolo di rappresentanza potendo però sfruttare anche il know-how da dirigente acquisito in questi ultimi anni.

Le alternative: un tecnico esterno o l'attuale ad corporate Alessandro Antonello

Più remota al momento sembra essere la soluzione di mettere a capo del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Inter un tecnico legato ad Oaktree ma esterno all'attuale società, qualora però si propendesse per una figura più tecnica anche in questo caso si dovrebbe attingere al bacino interno con l'attuale amministratore delegato per la parte corporate Alessandro Antonello che diverrebbe quindi il candidato principale alla presidenza del club nerazzurro.