Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, succede a Malagò: battuto Pancalli Luciano Buonfiglio, napoletano, 74 anni, presidente di Federcanoa, è il nuovo presidente del CONI. Buonfiglio è stato preferito a Pancalli. Ha ottenuto 47 voti.

A cura di Alessio Morra

A Roma è stato eletto il nuovo presidente del CONI. A succedere a Giovanni Malagò è Luciano Buonfiglio, napoletano, 74 anni, che è stato anche vicepresidente tra il 2013 e il 2018, è dal 2005 alla guida della Federazione italiana Canoa e Kayak. Buonfiglio era uno dei favoriti ed è diventato presidente dopo la prima votazione, superando la soglia dei 41 voti e battendo l'altro candidato Luca Pancalli, che è stato per un decennio il numero uno del Comitato Paralimpico.

Buonfiglio prevale su Pancalli ed è presidente del CONI

Non è stata una campagna elettorale serena. Tantissimi candidati, erano dieci, due non sono stati ammessi, nel momento decisivo c'erano solo due veri candidati: Buonfiglio e Pancalli, con Franco Carraro che era una sorta di padre nobile che poteva essere il pacificatore in caso di lunga bagarre. E invece, alla prima votazione si è imposto Buonfiglio con 47 voti.

Le prime parole di Buonfiglio: "Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Malagò, per quello che hai fatto in questi dodici anni. Ringrazio tutti coloro che sono stati al mio fianco in questi sei mesi e desidero sottolineare la correttezza dell'altro competitor Luca Pancalli, al quale va il mio più affettuoso saluto. Non è il tempo delle parole, ma adesso ci aspettano i fatti, perché ora dobbiamo eleggere una Giunta, che sarà particolarmente importante perché ci troviamo davanti a un cambiamento importante".

Chi è Luciano Buonfiglio

Il nuovo presidente del CONI ha grande esperienza, è nato nel novembre del 1950 a Napoli, è stato un atleta di livello, più volte campione italiano di canoa, prese parte anche ai Giochi Olimpici di Montreal 1976. Poi è entrato nel mondo federale. Dal 2005 è il presidente della Federcanoa, è entrato così a far parte del Consiglio Nazionale del CONI come membro, vicepresidente di Malagò per un quinquennio, è stato sostenuto in questa campagna dallo stesso Malagò, che aveva scommesso su di lui.