Benzema vuole i Mondiali 2026: ” Se mi chiamano ci vado”. Ma non gioca con la Francia da tre anni

La Nazionale è il sogno di ogni calciatore. Indipendentemente da quanto si è vinto, si è prodotto in carriera, e indipendentemente dall'età. Voglia d'azzurro ce l'ha Mario Balotelli, che recentemente ha dichiarato che pure a 50 anni vestirebbe la maglia dell'Italia. Si ricandida, clamorosamente, per un posto con la nazionale della Francia invece Karim Benzema, che di chance ne ha poche ma nuovamente torna a essere un tema di dibattito e una pesante pulce nell'orecchio di Deschamps.

Benzema si ricandida per la Francia

Da diversi stagioni gioca in Arabia Saudita l'attaccante, che tra pochi giorni compirà 38 anni. Bomber di razza, con un palmares straordinario, Pallone d'Oro incluso. Con la nazionale francese ha avuto un rapporto molto complicato (al netto di 97 presenze) fondamentalmente per colpa sua – il caso del sex tape lo ha tenuto fuori a lungo. Poi è stato reintegrato, a sorpresa, più per il volere dei senatori che di Deschamps. I Mondiali del 2022 però non li ha disputati. Un infortunio sul quale si è favoleggiato tanto. Con una serie di strascichi pesanti.

Karim Benzema ha vinto 25 trofei in carriera ed ha realizzato oltre 530 gol.

Il messaggio di Benzema a Deschamps

Benzema ora cerca il colpo di spugna e in un'intervista a L'Equipe si ricandida per un posto ai Mondiali 2026: "Chi può rifiutare un Mondiale? Se la Francia mi chiama andrò senza dubbio". L'ascia di guerra non c'è, anzi c'è il famoso calumet della pace offerto a Deschamps, che però probabilmente continuerà a fare ciò che ha fatto negli ultimi anni: cioè non convocarlo.

Forte concorrenza per Benzema: attacco fenomenale per la Francia

Però il sasso lo ha tirato nello stagno l'ex bomber del Real Madrid che sa di avere degli amici nello spogliatoio, ma anche una forte concorrenza. Perché di attaccanti ne ha fin troppi Deschamps che oltre a Mbappé, ha il pallone d'oro Dembele, il solito Kolo Muani, Ekitikie, Akliouche e una serie di esterni offensivi di prim'ordine come Cherki, Barcola e Olise. Nonostante questa batteria di attaccanti è facile pensare che il tema Benzema tornerà caldo e a Deschamps verrà citato spesso.