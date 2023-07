Benzema sprofonda dall’imbarazzo in Arabia Saudita: i compagni gli dedicano un coro nel pullman Situazione particolare per Benzema che ha ricevuto un omaggio dai suoi neocompagni dell’Al Ittihad. Il francese ha reagito in modo curioso.

A cura di Marco Beltrami

Karim Benzema ha ceduto al richiamo dell'Arabia Saudita come molti suoi colleghi. Il classe 1987 dopo aver vinto tutto con il Real Madrid in 14 anni, ha deciso di cambiare aria accettando la ricchissima proposta di mercato dell'Al Ittihad. Circa 200 milioni a stagione, come il suo ex compagno Cristiano Ronaldo, per diventare la stella del calcio più pagata al mondo.

Difficile rinunciare ad una proposta del genere da arte di Benzema che almeno fino al 2025 resterà nella Saudi Pro League. Questo il fattore che ha spinto sia il francese, sia molti altri campionissimi abituati a ben altri palcoscenici, ad accettare di giocare in un campionato non di livello top come quello arabo. D'altronde il Pallone d'Oro può anche permetterselo dopo aver già scritto pagine importanti di storia del calcio, mettendo in bacheca innumerevoli trofei.

Ma qual è il suo stato d'animo? Quali sono le sensazioni di Benzema dopo aver "assaggiato" il livello del calcio saudita confrontandosi con i compagni di squadra? Le prime indiscrezioni rivelano del malumore del bomber e dell'altro colpo di mercato e suo connazionale Kanté, per il divario rispetto al calcio europeo. Nelle ultime ore un video in particolare ha fatto molto discutere, avvalorando in un certo senso questa tesi.

Nel contenuto si può notare come i giocatori dell'Al Ittihad siano felici dell'arrivo del centravanti. Cori con il suo nome e applausi con Benzema che inizialmente non sembra particolarmente entusiasta di quello che gli accade intorno, visibilmente imbarazzato. Alle prese con gli auricolari, Karim ci mette qualche secondo prima di lasciarsi andare ai sorrisi partecipando alla festa con un'espressione però che in certi tratti sembra quasi forzata.

I tifosi dell'Al-Ittihad non hanno perso tempo per smentire questa situazione relativa a Benzema, postando immagini che mostrano invece il francese sorridente durante un allenamento con Kanté o in altri momenti. Quello che è certo è che dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi del calcio, Karim avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi al meglio.