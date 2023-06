I tifosi accolgono Benzema con uno show incredibile: stadio in delirio, c’è anche il Pallone d’Oro La presentazione da brividi di Benzema all’Al-Ittihad: 60 mila persone ad accoglierlo, spettacolo di luci e un cimelio molto speciale.

Karim Benzema ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura. Dopo aver salutato il Real Madrid, la squadra con la quale ha vinto ogni cosa, l'attaccante è sbarcato in Arabia Saudita dove vestirà la maglia dell'Al-Ittihad.

E un campione di questa caratura non poteva essere accolto con una festa qualsiasi. Allo stadio di Gedda è stata organizzata una grande cerimonia per abbracciare il nuovo giocatore in un modo sorprendente.

Benzema è entrato in campo davanti a 60 mila spettatori, accompagnato da uno spettacolo di fuochi d'artificio e di luci che sul prato hanno composto le sue iniziali e il suo numero di maglia, l'inconfondibile 9.

Lo spettacolo non ha precedenti: l'attaccante francese è stato presentato come una vera star e prima di arrivare a centrocampo ha attraversato un picchetto d'onore formato da tanti bambini che indossavano la maglia dell'Al-Ittihad.

Ma il momento più emozionante di tutti è arrivato alla fine della cerimonia di presentazione, quando Benzema ha mostrato a tutti il pezzo più pregiato della sua collezione. Protetto da una confezione al centro dello stadio c'era il suo Pallone d'Oro, vinto nel 2022.

Quel premio è il fiore all'occhiello della carriera del francese che ha deciso di portarselo dietro anche in Arabia Saudita: al culmine della festa lo ha sollevato davanti a tutti i tifosi, rivivendo per un attimo le emozioni di quando gli è stato consegnato per la prima volta.

Poi ha fatto un giro di campo, sempre accompagnato da uno spettacolo pirotecnico, e ha lanciato anche un pallone verso la tribuna che è stato raccolto da un fortunato tifoso.

Questo è soltanto il preludio di ciò che lo attenderà: Benzema è stato coperto d'oro per cominciare questa nuova avventura ed è diventato la star indiscussa del campionato assieme all'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo che adesso sarà il suo principale rivale.