MotoGP Emilia, oggi le qualifiche in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Bagnaia e Martin per la pole

Ha cambiato nome diverse volte: noto come Circuito Internazionale Santamonica fino al 2006, con il nome di Misano World Circuit fino al 2012 oggi il circuito motociclistico di Misano Adriatico è conosciuto come Misano World Circuit Simoncelli. La pista ha una lunghezza di 4180 metri e una larghezza costante di 12 metri, eccezion fatta per il rettilineo dei box largo 14 metri. Il circuito è estremamente dinamico, per questo è stato apprezzato dai più grandi piloti italiani: tra curve e varianti sono ben 14 i cambi di direzione che danno vita a gare estremamente vivaci e mai banali, soprattutto quando si parla della MotoGP. Secondo i dati Brembo, in 10 curve del tracciato di Misano i piloti della MotoGP utilizzano i freni per un valore complessivo sul giro di 29 secondi, pari al 31 per cento della durata della gara. Le frenate più complicate sono alla curva 1 e alla curva 4 anche se la staccata più dura per le MotoGP è alla curva 8, la Quercia.