I candidati al Pallone d'Oro 2024, la vera novità è Giugliano: riscrive la storia del calcio italiano Manuela Giugliano è la prima donna italiana della storia tra le finaliste del Pallone d'Oro femminile. Ecco tutti i candidati al prestigioso riconoscimento.

A cura di Marco Beltrami

La lista dei candidati al Pallone d'Oro 2024 è ufficiale. Nella lista dei 30 finalisti del premio maschile non ci sono giocatori italiani, mentre sono 5 i rappresentanti della Serie A ovvero Hummels e Dovbyk neoacquisti della Roma, Calhanoglu e Lautaro dell'Inter, e Lookman dell'Atalanta. La vera novità, storica per il nostro movimento, arriva dalle finaliste del Pallone d'Oro femminile dove spicca il nome di Manuela Giugliano. È la prima italiana di sempre ad essere in lizza per questo titolo.

Manuela Giugliano prima donna tra le finaliste del Pallone d'Oro

Manuela Giugliano si è tolta una gran bella soddisfazione diventato la prima donna italiana a rientrare tra le finaliste del Pallone d’Oro femminile. La 27enne di Castelfranco veneto, è la numero 10 della Roma nonché perno della Nazionale azzurra. È reduce da una stagione eccellente culminata nella conquista del premio di migliore calciatrice del campionato 2023/2024. Tra le finaliste ci sono anche 5 giocatrici della Spagna campione del mondo e 5 degli Stati Uniti (fra le quali Trinity Rodman, figlia di Dennis, asso dei Chicago Bulls dei tempi d'oro) che hanno vinto l'oro ai Giochi di Parigi.

La lista dei 30 finalisti per il Pallone d'Oro

Fa un certo effetto non leggere né il nome di Ronaldo, né quello di Messi tra i finalisti, non accadeva dal 2003 che entrambi fossero assenti. Per quanto riguarda invece i candidati al Pallone d'Oro maschile sono 30 i finalisti. Tra i favoriti per la vittoria ci sono Bellingham e Vinicius del Real Madrid, Rodri del City e della Spagna campione d'Europa. Ecco la lista:

Erling Haaland (Manchester City/NOR)

Nico Williams (Athletic Club/ESP)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR)

(Girona-Roma/UKR) Toni Kroos (Real Madrid/GER)

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG)

Federico Valverde (Real Madrid/URU)

Phil Foden (Manchester City/ENG)

Ruben Dias (Manchester City/POR)

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER)

(Borussia Dortmund-Roma/GER) Martin Odegaard (Arsenal/NOR)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP)

Vinicius (Real Madrid/BRA)

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG)

Rodri (Manchester City/ESP)

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR)

Declan Rice (Arsenal/ENG)

Cole Palmer (Chelsea/ENG)

William Saliba (Arsenal/FRA)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR)

(Inter/TUR) Bukayo Saka (Arsenal/ENG)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA)

Ademola Lookman (Atalanta/NGA)

(Atalanta/NGA) Antonio Rudiger (Real Madrid/GER)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP)

Lautaro Martinez (Inter/ARG)

Gli italiani in lotta al Pallone d'Oro, ci sono anche Donnarumma, Gasperini e Ancelotti

A rappresentare l'Italia e sperare nella vittoria di un trofeo ci sono anche Gigio Donnarumma, in lizza per il premio di miglior portiere e Gian Piero Gasperini campione dell'Europa League con l'Atalanta. Ancora presente Carlo Ancelotti vincitore della Champions con il Real Madrid.

I candidati al premio di miglior portiere

Diogo Costa (Porto/POR)

Gianluigi Donnarumma (Psg/ITA)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/SWI)

Andrei Lounine (Real Madrid/UKR)

Mike Maignan (Milan/FRA)

Giorgi Mamardachvili (Valencia/GEO)

Emiliano Martinez (Aston Villa/ARG)

Unai Simon (Athletic Bilbao/SPA)

Yann Sommer (Inter/SWI)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/RSA)

I candidati al premio di migliore allenatore

Carlo Ancelotti (Real Madrid/ITA)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen/SPA)

Luis De La Fuente (Spagna/SPA)

Pep Guardiola (Manchester City/SPA)

Lionel Scaloni (Argentina/ARG)

Gian Piero Gasperini (Atalanta/ITA)