Benzema accusato di aver infranto il digiuno per il Ramadan: un video in partita mostra la verità Alcuni tifosi hanno accusato Benzema di aver rotto il periodo di digiuno: un video scagiona l’attaccante francese.

A cura di Ada Cotugno

Karim Benzema è tornato a ruggire con il Real Madrid: contro il Valladolid il francese ha segnato una tripletta in 6 minuti e 30 secondi, la terza più veloce della storia dei Blancos. Dopo un periodo di appannamento l'attaccante è apparso in splendida forma, nonostante il digiuno osservato per il Ramadan.

Benzema infatti è musulmano e come gli altri fedeli osserva un mese di digiuno, una pratica che può condizionare le prestazioni degli atleti professionisti. Di certo non quella del francese: la tripletta è la testimonianza chiara del suo incredibile stato di forma, non una novità per chi lo ha seguito negli ultimi anni.

Durante il periodo del Ramadan Benzema riesce sempre a dare il meglio di sé, toccando l'apice della forma fisica e del rendimento. È successo anche in passato, ma in questa stagione la sua crescita fa più rumore, soprattutto perché nelle scorse settimane era stato criticato per un drastico calo.

Alcuni dei migliori risultati in tutta la sua carriera sono arrivati proprio durante il mese di digiuno, come hanno notato alcuni media spagnoli, e anche questa volta è riuscito a confermare questa teoria. L'attaccante è apparso riposato dopo la sosta per le nazionali, durante la quale ha lavorato assieme al suo personal trainer Javier Atalaya.

Durante la partita però non sono mancate alcune critiche verso il giocatore, accusato da alcuni di aver infranto il Ramadan: i fedeli possono mangiare soltanto dal tramonto a poco prima dell'alba e durante il giorno non possono bere neanche l'acqua.

Sui social è comparsa una foto di Benzema seduto in panchina poco dopo la sostituzione, intento a bere da una borraccia: alcuni tifosi hanno criticato il gesto, sostenendo che il giocatore avesse rotto il digiuno prima dell'Iftar, ossia l'ora consentita (che a Madrid ieri era intorno alle 20:45).

Il mistero però è stato sciolto da un video che riprende la scena integrale: dopo 65′ di partita Benzema si è accomodato in panchina, ha preso dell'acqua dalla borraccia ma soltanto per sciacquarsi la bocca secca dopo la fatica, sputando il liquido subito dopo.

Una pratica consentita, dato che in questo modo non avrebbe ingerito alcun tipo di bevanda prima del tramonto. La vicenda ha colpito tanti tifosi, impressionati dallo stato di forma visto durante il digiuno, un periodo che può essere difficile dal punto di vista fisico per tutti, specialmente per gli atleti.