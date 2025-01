video suggerito

Bennacer si prende una rivincita contro l’Inter dopo tre anni: “Stasera non prendono niente” Bennacer esulta e prende in giro l’Inter dopo la vittoria del Milan ricordando la Supercoppa di tre anni fa: “Tre anni fa è stata dura per noi, ma oggi non c’è nulla per loro” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

La festa grande del Milan è cominciata già in campo, subito dopo il fischio finale della Supercoppa Italiana che ha consacrato il trionfo dei rossoneri nel derby contro il Milan. Conceicao si è lasciato andare a un pianto liberatorio, ma i suoi giocatori hanno deciso di dare sfogo all'adrenalina in un modo diverso, pizzicando gli avversari che nell'edizione di tre anni fa a Riyad li avevano battuti per 3-0.

Il ricordo di quella sconfitta brucia ancora per chi è rimasto in squadra da quel 2022, ma questa sera si è presentata l'occasione giusta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e prendersi la rivincita, come nel caso di Ismael Bennacer che non ha perso tempo per ricordare ai nerazzurri di aver consumato la sua vendetta.

Bennacer prende in giro l'Inter

A riprendere tutto è stato Fofana che dopo la partita ha acceso il suo smartphone e ha cominciato a fare il giro del campo intervistando tutti i suoi compagni mentre era in diretta su Instagram. I tifosi sono impazziti davanti alle immagini live in quel momento dove i calciatori si sono presentati praticamente senza filtri. Tra questi il più scatenato era Bennacer che ha quasi strappato il telefono dalle mani del suo compagno di squadra.

Leggi anche Bennacer riunisce i calciatori del Milan a fine partita: fa loro un discorso da vero leader

"Non prendono il trofeo stasera loro, non prendono niente" continuava a ripetere l'algerino come sfottò all'Inter che stasera torna a casa a mani vuote dopo la rimonta subita al 93′. Una soddisfazione che però lo riporta con la mente al 2022, quando proprio i Arabia Saudita i nerazzurri vinsero la Supercoppa battendo il Milan per 3-0. Bennacer ricorda quel momento: "Tre anni fa è stata dura per noi, ma oggi non c’è nulla per loro". Una grande soddisfazione per lui che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, mandando in delirio tutti i tifosi rossoneri galvanizzati dalle sue dichiarazioni.