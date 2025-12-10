Benfica-Napoli di Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioni

Il Napoli si gioca la possibilità di accedere agli spareggi della Champions League ma non potrà più sbagliare. Antonio Conte si ritroverà davanti José Mourinho e il suo Benfica che in questa campagna europea ha ottenuto una sola vittoria: sarà uno scontro fra due allenatori dalle personalità forti, entrambi alla ricerca di certezze. La partita si giocherà oggi, mercoledì 10 dicembre, e sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

La vittoria contro il Qarabag ha restituito grande fiducia agli azzurri che attualmente sono 20esimi in classifica, in piena zona playoff per sperare ancora di accedere agli ottavi di finale. Non hanno più scivoloni a disposizione perché ogni punto perso poterebbe essere fatale per la qualificazione al turno successivo. Naviga in cattive acque il Benfica che ha ottenuto la sua prima vittoria in Champions solo nell'ultima partita giocata contro l'Ajax. La situazione non è tranquilla per i ragazzi di Mourinho che ha bisogno di una vittoria contro un avversario importante per mettersi al sicuro dalle polemiche.

Partita: Benfica-Napoli

Dove: Estadio da Luz, Lisbona

Quando: mercoledì 10 dicembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Prime Video

Streaming: Prime Video

Competizione: sesta giornata di Champions League

Dove vedere Benfica-Napoli in TV: il canale in diretta

Non ci sarà nessuna possibilità di vedere la partita in chiaro. L'incontro tra Benfica e Napoli sarà trasmesso in esclusiva da Prime Video che detiene i diritti della migliore partita di Champions del mercoledì. Per vedere la partita in tv bisognerà scaricare l'app e accedere con le credenziali del propio abbonamento. La telecronaca sarà affidata a Marco Piccinini, con l'ex calciatore Massimo Ambrosini come seconda voce.

Benfica-Napoli dove vederla in diretta streaming: l'orario

Gli azzurri di Conte saranno impegnati oggi a Lisbona alle ore 21:00. Ci sarà possibilità di seguire la partita anche in streaming, ma solo per gli abbonati Prime. Dovranno accedere dall'app tramite smartphone o tablet, oppure accedere al sto web di Amazon prime Video e inserire le proprie credenziali per selezionare l'evento desiderato.

Benfica-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions

Mourinho deve vincere a tutti i costi per non essere fuori dagli spareggi. Pavlidis sarà l'unica punta del Benfica, supportato dai tre della trequarti che saranno Aursnes, Barreiro e Sudakov. In difesa invece comanderà l'esperienza con Otamenti e Silva schierati come centrali. Anche il Napoli riconferma la formazione che ha battuto la Juve in campionato, dato che nessuno degli infortunati ha recuperato. In attacco quindi ci saranno Neres, Hojlund e Lang.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte.