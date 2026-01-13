Bellingham rompe il silenzio sui suoi dissapori con Xabi Alonso: “Solo un mucchio di str*nzate”

Jude Bellingham non solo ha preso le distanze dalle tante voci che lo vedevano coinvolto sull’esonero di Xabi Alonso ma è esploso in un duro commento contro le illazioni di parte della stampa spagnola: “Provo pietà per chi si affida a certe fonti… ho lasciato perdere troppo a lungo”

La pazienza è finita, anche per chi tradizionalmente ne ha molta ed evita di infilarsi nei gineprai della polemica. Così Jude Bellingham ha rotto il proprio silenzio di fronte all'esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid. Un addio tanto annunciato quanto rumoroso che in Spagna ha suscitato più di una illazione sui dietro le quinte che avrebbero creato crepe insanabili e da tempo, tra tecnico e la squadra. Un giochino di rumor e gossip dal quale si è dissociato direttamente Bellingham, dando un taglio netto: "Ho lasciato passare troppo tempo su questi argomenti… sono tutte str*nzate".

Bellingham rompe il silenzio: "Ho lasciato correre troppo, un mucchio di str*nzate"

Il centrocampista inglese del Real Madrid ha utilizzato il proprio canale ufficiale, l'app JB5, per smentire le voci di un conflitto con l'allenatore a poche ore dall'esonero dalla panchina del Madrid che ha evidenziato la scollatura tra giocatori e tecnico. "Sono tutte str*nzate", è esploso Bellingham in un messaggio durissimo e diretto contro le notizie che lo accusavano di essere stato tra coloro che avevano minato il lavoro di Xabi Alonso: "Ho lasciato correre fin troppe di queste cose finora, sperando sempre che la verità venisse a galla a tempo debito. Ma onestamente… che mucchio di str*nzate".

Il messaggio di Bellingham: "Provo pietà, dovrebbero rispondere per queste falsità"

Per Bellingham, dunque, è già arrivato il momento di porre fine a tutte le voci sull'argomento: "Provo sincera pietà per le persone che si aggrappano a ogni parola di questi pagliacci e delle loro ‘fonti'. Non credete a tutto ciò che leggete" ha continuato rivolgendosi ai propri tifosi che lo seguono direttamente. "Di tanto in tanto, questo gruppo di persone deve essere ritenuto responsabile per aver diffuso questo tipo di disinformazione dannosa per ottenere clic e suscitare polemiche" ha poi concluso.

Bellingham e le illazioni su metà squadra che ha portato all'esonero di Xabi Alonso

Ma a cosa si riferisce Bellingham? La risposta è chiaramente celata sulla dietrologia esplosa a poche ore dall'ufficializzazione dell'allontanamento di Xabi Alonso dalla panchina del Real Madrid, soprattutto da certa stampa spagnola che ha cavalcato ad arte le spaccature – vere o presunte – con parte dello spogliatoio. Alimentate anche dal fatto che quasi metà squadra ha mancato di ringraziare o salutare il tecnico come di solito si fa in questi casi, via social. Una situazione dalla quale Bellingham ha deciso di prendere le distanze, in modo immediato quanto preciso.