Bellingham esagera durante Inghilterra-Italia: dopo la spinta di Cristante fa una sceneggiata Jude Bellingham fa una sceneggiata durante Inghilterra-Italia simulando un colpo sul volto subito da Cristante. In realtà il centrocampista azzurro l’avevo solo spinto sul petto in marcatura.

A cura di Fabrizio Rinelli

Poche settimane prima aveva incantato il Maradona di Napoli con la splendida prestazione mostrata tra le fila del suo Real Madrid. Jude Bellingham si è poi ripetuto anche ieri nel corso di Inghilterra-Italia valida per la qualificazione ai prossimi Europei 2024. Il successo per 3-1 dei padroni di casa a Wembley ha visto infatti brillare ancora una volta la stella del fantasista inglese. Sempre nel vivo del gioco e imprendibile dai centrocampisti azzurri, dai suoi piedi si ha sempre la sensazione che possa quanto prima succedere qualcosa.

Si procura il rigore che porta al pari di Kane, concreto e bellissimo da vedere. Di una categoria superiore rispetto agli altri entra anche nell'azione del secondo gol dell'Inghilterra. Insomma, l'ennesima partita perfetta che però rischia di essere macchiata da una sceneggiata sicuramente evitabile. In un video apparso sui social nella notte viene messo in evidenza un'azione di gioco in cui i padroni di casa si apprestavano a battere un calcio piazzato. Cristante in marcatura su Bellingham spinge l'inglese sul petto ma lui finisce a terra con le mani sul volto.

Cristante ci mette il fisico a disposizione della squadra di Spalletti ma nel secondo tempo annaspa assieme agli altri. In costruzione non riesce ad avere guizzi ma pesa parecchio negli equilibri della squadra. Insomma, ha fatto ciò che ha potuto nella travagliata serata di Wembley mettendosi davanti alla difesa provando ad aiutare un po' tutti. Un giocatore prezioso molte volte apprezzato da José Mourinho alla Roma e dallo stesso Daniele De Rossi che lo elogiò pubblicamente. Contro l'Inghilterra è stato il solito Cristante e per questo sorprende la reazione di Bellingham.

L'inglese evidentemente è stanco della marcatura fitta del giocatore azzurro e forse esasperato, nonostante il risultato, prova a simulare un colpo ricevuto dallo stesso Cristante. Le immagini mostrano chiaramente Cristante spingerlo sul petto per allontanarlo come capita spesse volte in cui durante i contrasti o le marcature durante i calci piazzati. Bellingham però decide di mettere in scena una sceneggiata totalmente inutile finendo per terra dopo un urlo con le mani sul volto. Un gesto inspiegabile e inaspettato per un giocatore così giovane, un talento, un predestinato, che di certo non ha bisogno di queste cose per emergere e vincere…