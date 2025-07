Bellingham si opera alla spalla e salta l’inizio della stagione: il Real lo perde fino a ottobre

Jude Bellingham non sarà a disposizione del Real Madrid per la prima parte della stagione perché dovrà risolvere un problema che lo tormenta da ormai diverso tempo. Il giocatore si sottoporrà a un'operazione alla spalla che sta rimandando da diverso tempo ma che è necessaria per poter superare un infortunio che lo blocca ormai da più di una stagione: i Blancos sapevano dei piani dell'inglese che sarebbe dovuto finire in sala operatoria già la scorsa estate, ma l'intervento era stato rimandato a causa della partecipazione agli Europei con l'Inghilterra.

Il Mondiale per Club appena concluso ha lasciato ai giocatori pochi giorni di vacanza da godersi, ma per forza di cose il centrocampista dovrà operarsi al più presto per poter tornare al meglio. L'ultimo campionato è stato condizionato dal suo problema alla spalla e per questo l'operazione non può più essere rinviata. In sua assenza Xabi Alonso stringerà i denti e proverà a trovare un sostituto adatto, anche se secondo le fonti di Onda Cero potrebbe mancare addirittura per tre mesi.

Quando tornerà in campo Bellingham dopo l'intervento alla spalla

È un passaggio da fare per forza e che non può più attendere, perché la forma fisica del giocatore ne risente e il dolore non gli permette a giocare al massimo delle sue potenzialità. da diverso tempo Bellingham gioca con una vistosa fasciatura alla spalla per cercare di trovare sollievo da un problema che lo tormenta dai tempi del Borussia Dormund. L'infortunio è diventato molto più serio quando nel novembre 2023 si è lussato la spalla sinistra durante una partita contro il Rayo Vallecano e da allora le sue condizioni sono peggiorate.

Gli Europei dello scorso anno gli hanno tolto il tempo necessario per sottoporsi all'operazione, ma dopo il Mondiale per Club è arrivato il momento giusto: il Real Madrid gli ha dato via libera, ben consapevole che perderà il giocatore dai tre ai quattro mesi. Sicuramente Bellingham salterà le prime 8 partite di campionato (compreso il derby contro l'Atletico Madrid) e anche le prime due partite della fase campionato della Champions League. Se tutto dovesse procedere secondo i piani potrebbe rientrare in campo a ottobre, ma con una preparazione fisica ancora da perfezionare.