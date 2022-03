Battaglia selvaggia tra tifosi in Messico: ci sono decine di feriti, alcuni sono gravi È pesantissimo il bilancio degli scontri andati in scena sabato in Messico, dove si affrontavano Queretaro e Atlas in un match del massimo campionato: la battaglia selvaggia tra le tifoserie ha lasciato sul campo oltre 20 feriti, alcuni dei quali gravi.

A cura di Paolo Fiorenza

È stata una pagina nerissima per il calcio messicano quella andata in scena sabato a Queretaro, dove la squadra locale affrontava l'Atlas di Guadalajara in un match valido per la nona giornata del massimo campionato. Una sfida tra due compagini di metà classifica, che al quarto d'ora del secondo tempo si è trasformata in una battaglia selvaggia tra i tifosi delle due squadre, quando il punteggio vedeva gli ospiti in vantaggio per 1-0.

A quel punto il settore dei tifosi dell'Atlas è stato attaccato dai sostenitori della squadra padrone di casa ed è stato il caos totale. Per consentire la fuga a famiglie con bambini, che erano mischiate sugli spalti ai tifosi più violenti, sono stati aperti i cancelli di accesso al campo, ma la situazione è ulteriormente peggiorata: la battaglia si è infatti trasferita sul terreno di gioco, con oggetti di tutti i tipi, da mazze ad armi da taglio. La partita è stata ovviamente sospesa e le due squadre si sono rifugiate negli spogliatoi, ad eccezione del portiere del Queretaro Washington Aguerre, che con grande coraggio ha provato a convincere – inutilmente – i propri tifosi a fermare le violenze.

Un paio di corpi di tifosi giacciono esanimi allo stadio Corregidora

Il bilancio degli scontri è pesantissimo e potrebbe peggiorare nelle prossime ore, visto che alcuni dei feriti sono gravi. Qualche giornalista messicano ha parlato in via informale di morti, ma la Protezione Civile dello stato di Queretaro ha smentito, almeno ad ora, che ci siano state vittime: "In conseguenza degli eventi registrati questo sabato pomeriggio allo stadio Corregidora, il Cepc riferisce che finora non ci sono segnalazioni di persone decedute, 22 feriti, 9 dei quali trasferiti al Policlinico, due dei quali gravemente. Il resto è stabile. Da notare che tutti i feriti sono maschi".

Le immagini e i video che circolano nelle ultime ore raccontano qualcosa che con il calcio e lo sport non ha nulla a che fare. Scene di una violenza bestiale, che davvero lasciano attoniti. La Liga messicana ha sospeso le restanti partite della giornata e rinviato Queretaro-Atlas a data da destinarsi. Sono attese sanzioni durissime per quanto accaduto, ma in questo momento la preoccupazione maggiore è che il bilancio non peggiori annoverando qualche vittima.