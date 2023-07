Batitusta denunciato in Argentina, nella sua tenuta trovati lavoratori “sfruttati e malpagati” José Voytenco, segretario generale dell’organismo sindacale, ha definito “deplorevoli” le condizioni in cui versano le persone impiegate. Attraverso un suo legale, Batigol ha negato ogni addebito.

Gabriel Omar Batistuta ha negato ogni accusa mossa nei suoi confronti dal sindacato dei lavoratori.

Maltrattamento dei dipendenti. È questa la denuncia spiccata in Argentina nei confronti di Batistuta e portata avanti dal sindacato dei lavoratori impegnati nella tenuta dell'ex attaccante sudamericano. Batigol, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma e Inter, è finito in copertina per l'esposto presentato dal movimento che tutela i diritti dei prestatori d'opera rurali (Uatre, acronimo di Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). In un'intervista all'emittente ‘Radio La Red' il caso è divenuto di portata nazionale ed è rimbalzato anche all'estero, considerata la notorietà dell'ex giocatore.

Il risultato dell'ispezione effettuata nella tenuta dell'ex calciatore

Cosa è successo? A spiegarlo nell'intervento è stato José Voytenco, segretario generale dell'organismo sindacale, che ha definito "deplorevoli" le condizioni in cui versano le persone impiegate in un tenuta dell'ex attaccante dell'Albiceleste dedita all'allevamento di bestiame. L'esito dell'ispezione avrebbe rilevato le "situazioni di sfruttamento" in cui versano le persone e, cosa ancora più grave, sottopagate. A rendere più ingarbugliata la vicenda, sollevando un polverone di critiche e di polemiche nei confronti di Batigol, è l'altra rivelazione fatta da sindacalista a corredo di uno degli ultimi sopralluoghi effettuati prima che scattasse l'esposto. Il riferimento è alla difficoltà di stabilire un contatto diretto con la persona e ottenere l'autorizzazione alla verifica nei campi: "Ma quando l'abbiamo fatta – ha aggiunto – ci siamo trovati di fronte a quel tipo di realtà".

Una recente immagine dell’ex attaccante dell’Argentina.

Batistuta nega ogni addebito attraverso un suo legale

Qual è stata la reazione di Batistuta? Secondo quanto ammesso dallo stesso sindacato avrebbe respinto ogni addebito, negando ogni accusa e, in particolare, quelle molto gravi sulle condizioni dei suoi lavoratori. Appese le scarpette al chiodo, l'ex punta ha diversificato interessi e affari, tra questi ce n'è una fetta che riguarda il suo business di imprenditore agrario: nella provincia di Sant Fé è proprietario di un fondo che si estende per circa 130 mila ettari. Ad aggiungere altri dettagli sulla questione è stato un resoconto del quotidiano argentino Perfil che ha citato l'udienza svoltasi nei giorni scorsi presso il ministero del lavoro: da un lato i vertici dell'Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, dall'altra l'avvocato di Batistuta determinato nel ribadire l'estraneità ai fatti del suo assistito.