Bastoni rifila un calcione a Rabiot ma è lui ad avere la peggio: infortunio beffardo in Milan-Inter

Alessandro Bastoni è uscito per infortunio nel secondo tempo del derby dopo aver commesso un brutto fallo su Adrien Rabiot. È stato lui ad avere la peggio.
A cura di Marco Beltrami
Alessandro Bastoni anche nel derby di Milano ha fatto parlare di sé. Questa volta il nome del difensore dell'Inter non è legato alle polemiche che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane per gli ormai noti fatti legati al confronto con la Juventus. Il nazionale azzurro ha rimediato un infortunio che lo ha costretto al cambio nel secondo tempo del match contro il Milan. Come si è fatto male? Commettendo un brutto fallo su Adrien Rabiot.

Bastoni e il fallo duro su Rabiot in Milan-Inter

Nel secondo tempo, il calciatore dell'Inter dopo una proiezione offensiva ha dovuto usare le cattive per impedire agli avversari una pericolosa ripartenza. Rabiot stava infatti lanciandosi verso la metà campo palla al piede quando sembrava aver preso il tempo anche a Bastoni che non ci ha pensato su due volte. Con un colpo con la gamba sinistra, il numero 95 nerazzurro ha steso il francese centrato poco sotto il ginocchio sinistro nella parte alta della tibia.

Bastoni dolorante dopo il fallo su Rabiot
Bastoni dolorante dopo il fallo su Rabiot

L'infortunio di Bastoni e l'uscita dal campo

Molto dolorante Rabiot perché l'impatto è stato durissimo. L'arbitro Doveri ha sfoderato subito il cartellino giallo nei confronti di Bastoni, che si è scusato subito con lui,  riscontrando gli estremi per la SPA ovvero l'interruzione di una promettente azione d'attacco. Questa la valutazione del direttore di gara che ha visto poi il difensore dell'Inter accasciarsi a sua volta: gli effetti dell'impatto sono stati evidenti anche per lui che ha accusato un infortunio all'altezza del piede.

Leggi anche
Jonathan Biabiany: "L'Inter venne a prendermi nella banlieu. Mourinho mi ha sedotto e abbandonato"

Si è tenuto a più riprese la caviglia e poi la parte bassa del dorso del piede Alessandro Bastoni che dopo essersi rialzato ha provato a camminare senza fortuna. E infatti accompagnato dai sanitari dell'Inter, il difensore è finito in panchina con Chivu che non ha potuto fare altro che sostituirlo. Apprensione ora in casa nerazzurra, ma anche in Nazionale in ottica playoff. La speranza è che si tratti solo di una forte contusione, anche se il linguaggio del corpo è stato preoccupante.

