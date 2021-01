Nevica? Metto la maglia bianca. Ci sono delle situazioni che sembrano fuori da qualsiasi logica anche per il mondo del calcio ma la realtà supera la fantasia. In Turchia il meteo degli ultimi giorni ha visto un netto peggioramento e oggi la neve è scesa su Istanbul. Nel pomeriggio era in programma la gara tra il Istanbul Basaksehir e il Sivasspor ma ciò che si è visto in campo è davvero incomprensibile: la squadra ospite è scesa sul rettangolo verde, pieno di neve, con la maglia bianca; portando ad un vero e proprio problema cromatico nella visione del match e nelle inquadrature tv. . Inutile dirlo che le immagini di questo match sono diventate virali sui social network in pochissimi istanti.

Una situazione davvero controversa per la partita valida per la Süper Lig, la massima serie del campionato turco di calcio, terminata sul risultato di 1-1:in alcune occasioni di gioco era davvero impossibile vedere i giocatori della squadra di Sivas perché "sparivano" sul terreno innevato e si mimetizzavano con l'ambiente circostante. Per quanto riguarda la gara: i padroni di casa si sono portati in vantaggio con Daniel Aleksic ma gli ospiti hanno trovato il pareggio subito con Hakan Arslan.

La squadra ospite è riuscita a portare a casa un pareggio importante contro un club che ha giocato la Champions League in questa stagione e allo stadio Fatih Terim bisogna segnalare anche l'esordio dell'ex Milan Leo Duarte con la maglia del Basaksehir: il difensore brasiliano ha giocato pochi minuti nel recupero del match.

