"Guarda qui, guarda qui… hai sbagliato". Devono essere state queste le parole che Hakan Arslan ha urlato in faccia all'arbitro, Arda Kardeşler. Il capitano del Sivasspor è una furia: prende il cellulare e mostra al direttore di gara come sono andate veramente le cose. Fa il Var a modo suo e interpreta l'utilizzo della tecnologia in maniera strettamente personale: la ‘moviola in campo' è nelle immagini che attraverso lo smartphone mette sotto il naso del fischietto. Finisce male per il calciatore che viene ammonito, volta le spalle, ha un gesto di stizza e scaglia lo smartphone per terra con rabbia, prende il cartellino rosso.

Riavvolgiamo il nastro spiegando cosa è successo e come si è arrivati a quei momenti concitati della partita giocata nel campionato turco. L'episodio è avvenuto sul campo del Besiktas, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Cosa ha fatto scattare la rabbia del capitano del Sivasspor? Riteneva che la rete segnata da Yalcin (18° minuto) fosse da annullare per un grave errore commesso dall'arbitro: non si era accorto che, nello sviluppo dell'azione, la palla era già uscita prima di giungere all'autore della rete. Ecco perché Hakan Arslan si fa dare il cellulare (con ogni probabilità da un compagno di squadra) e affronta faccia a faccia il direttore di gara.

Dal video si nota come il calciatore prima venga tenuto a distanza di sicurezza dai compagni, poi li aggira e, arrivato davanti all'arbitro, gli mette davanti al viso lo smartphone urlando qualcosa. Arslan è incontenibile e viene ammonito. Non si accorge nemmeno del cartellino giallo perché ha già voltato le spalle all'arbitro. È nervoso e lancia il telefonino per terra, lo scalcia con un gesto di stizza: a quel punto prende seconda ammonizione ed espulsione.

L'arbitro Arda Kardeşler è stato irremovibile. Ma Arslan aveva ragione? In seguito le immagini hanno mostrato come il pallone avesse del tutto oltrepassato la linea laterale sull'azione che aveva portato al gol del Besiktas.