Andrea Barzagli ha deciso di lasciare la Juventus. L'ex difensore campione del mondo non farà più parte dello staff di Maurizio Sarri, nelle vesti di collaboratore tecnico. Nessuna rottura per il classe 1981 con il club bianconero, ma una scelta di cuore spiegata in un lungo messaggio su Instagram. Barzagli infatti ha spiegato di aver sentito la necessità di stare più vicino alla sua famiglia, dopo tanti anni di sacrifici legati al calcio.

Perché Andrea Barzagli ha lasciato la Juventus

Andrea Barzagli non è rientrato alla base dopo l'emergenza Coronavirus. L'ex difensore non ha fatto ritorno alla Continassa per riprendere il suo ruolo da collaboratore tecnico di mister Sarri. Il classe 1981 ha infatti comunicato alla società la volontà di lasciare quello che era il suo primo incarico di una nuova vita da allenatore. Non una decisione figlia di una rottura, ma legata a motivi familiari e alla volontà di restare al fianco della sua famiglia, con cui si era "ricongiunto" all'inizio del lockdown.

Barzagli, il messaggio su Instagram per spiegare l'addio alla Juventus

Una scelta che è stata ufficializzata dal diretto interessato attraverso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "Ho deciso di fare una scelta di vita. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali.

Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere".

Le parole di Barzagli per tutto il gruppo Juventus

Inevitabili i ringraziamenti per ex compagni, dirigenza, addetti ai lavori, con l'immancabile hashtag bianconero #finoallafine: "Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco. I GRAZIE sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: #finoallafine forza @juventus! Sempre vostro, Andrea!