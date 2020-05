Andrea Barzagli ha deciso di lasciare la Juventus. L'ex difensore non farà più parte dello staff di Maurizio Sarri alle prese con il ritorno agli allenamenti, individuali prima e di gruppo poi a partire dal 18. Nessuna rottura, o caso, per il giocatore campione del mondo che, come riportato da La Stampa, ha deciso di non tornare a Torino restando in Umbria al fianco della famiglia che aveva raggiunto all'inizio del lockdown

Andrea Barzagli lascia la Juventus e lo staff di Maurizio Sarri

Le strade di Maurizio Sarri e della Juventus dunque, almeno per il momento, si separano. L'ex centrale ha deciso di rinunciare all'incarico di collaboratore tecnico della Prima Squadra che aveva di fatto dato il la alla sua prima esperienza da tecnico. Barzagli a settembre era entrato a far parte dello staff del tecnico toscano, con l'obiettivo di lavorare soprattutto con i difensori. Il classe 1981 a sorpresa, proprio alla vigilia del ritorno agli allenamenti di gruppo, ha scelto di dire stop. S'interrompe così un lavoro proficuo e molto apprezzato anche dagli ex compagni del calciatore. Cuadrado che è stato arretrato a terzino sa Sarri ha elogiato le doti del collaboratore del tecnico in un'intervista: "Con Barzagli che mi martella sempre, so di poter crescere e dare il meglio per la squadra. Lui è un valore aggiunto per la squadra con la sua esperienza. Mi ha preso da parte per insegnarmi i trucchi del ruolo. Sono contento del suo aiuto e voglio migliorare ancora molto".

Perché Andrea Barzagli ha deciso di lasciare la Juventus

Perché Andrea Barzagli ha deciso di lasciare la Juventus? Alla base non c'è alcuna rottura o caso, ma semplici motivi familiari. Secondo La Stampa infatti, tutto sarebbe avvenuto sotto la luce del sole con il giocatore che ha preferito restare in Umbria con i suoi familiari, lì dove era rientrato all'inizio del lockdown. Tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ha fatto maturare in lui la volontà di fermarsi un po', e non pensare a rituffarsi nello stress del ritorno agli allenamenti. Una scelta comunicata al presidente Agnelli