Bari beffato dalla Ternana, il pari inguaia i pugliesi: per salvare la B ora servirà un’impresa

A cura di Fabrizio Rinelli

Il gol di Gaston Pereiro deviato in porta da Di Cesare ha gelato il San Nicola nel finale. Finisce 1-1 l'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana. Un pareggio d'oro per gli umbri in vista della sfida di ritorno dato che da regolamento in caso di pari anche al Liberati sarebbe la Ternana a salvarsi in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Il Bari sarà infatti chiamato a vincere per non retrocedere in B. E pensare che i pugliesi erano anche passati in vantaggio prima della sfortunata autorete di Di Cesare su conclusione di Gaston Pereiro.

Il rigore parato da Pissardo a Casasola.

Primo tempo di grandi emozioni al San Nicola

In un San Nicola strapieno il Bari si giocava questa sera l'andata dei playout di Serie B contro la Ternana. Incredibile pensare come in un anno sia cambiato tutto. Quel gol allo scadere di Pavoletti portò il Cagliari in A nella finale playoff della scorsa stagione infrangendo il sogno dei pugliesi in pieno recupero. Oggi c'è da salvare la categoria e nonostante l'urlo incessante dello stadio San Nicola era stata subito la Ternana a far tremare il popolo dei Galletti nel primo tempo.

Il pallo colpito da Sibilli a inizio ripresa aveva fatto capire che per i padroni di casa sarebbe stata una serata positiva e invece agl umbri qualche minuto dopo viene assegnato calcio di rigore per fallo in area. Dal dischetto Casasola sbaglia facendosi parare il tiro dagli undici metri da Pissardo. Successivamente altri due pali con Distefano e Pereiro che chiudono il primo tempo sullo 0-0.

L'esultanza di Nasti dopo il gol dell'iniziale vantaggio.

Due gol nel secondo tempo e la beffa per i pugliesi

Nella ripresa il Bari parte subito forte con Nasti che sfiora la rete che però arriva poco dopo. Bellissima azione in percussione di Ricci che semina il panico e poi serve un gran pallone in area per Nasti che controlla e batte Iannarilli facendo esplodere il San Nicola. Il Bari continua ad attaccare nonostante il vantaggio a caccia di un 2-0 che sarebbe stato un risultato ottimo in vista del ritorno.

E invece a gelare il popolo pugliese ci ha pensato Gaston Pereiro. Azione insistita della Ternana, De Boer scarica per lo stesso Pereiro il quale calcia, conclusione deviata da Di Cesare e Pissardo beffato. Il risultato di 1-1 chiude anche la partita e il Bari ora sarà costretto a vincerla a Terni.