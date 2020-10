Tutti hanno provato a ingaggiare Ter Stegen ma alla fine il portiere tedesco è rimasto a Barcellona. Tra i tanti nomi i più importanti che stanno uscendo dalle indiscrezioni dell'ultima ora sono Bayern Monaco, Chelsea, Inter e Juventus. Tutte tentazioni davanti alle quale ha saputo resistere dando fiducia al Barcellona e al nuovo corso di Koeman accettando il possibile rinnovo, senza speculazioni da calciomercato. E' sfumato così uno degli affari in prospettiva più interessanti per molti club che anche nella prossima estate dovranno guardare altrove per rinforzare la loro presenza tra i pali. Ter Stegen oggi ha un contratto in scadenza 2022 ma tutto fa pensare che potrebbe restare in Catalogna.

Tra queste, c'è anche l'Inter di Conte che si sta dando da fare sotto traccia per rimpiazzare Samir Handanovic. Il capitano serbo è oramai agli sgoccioli della sua lunga avventura in nerazzurro incominciata nel 2012 e che proseguirà fino a fine di questa stagione. Il 36enne di Lubiana è considerato un punto di riferimento nel ruolo ma la carta di identità non ammette eccezioni e così si è andati a valutare eventuali rimpiazzi. Tra cui Ter Stegen con cui non si è trovato alcun tipo di accordo. Ed è per questo che l'Inter ha richiamato alla base un giovane su cui punta molto, come Radu, classe 1997.

Ma non solo Inter. In Italia ci ha fatto un pensiero anche la Juventus campione d'Italia che come secondo di qualità annovera Gigi Buffon ma che cerca anche un sostituto di Szczesny. Ter Stegen di due anni più giovani rappresenterebbe un elemento perfetto in sicurezza e affidabilità. L'attuale numero 1 della Juve ha un contratto fino al 2024 ma la possibilità di trattare il nazionale tedesco non è da sottovalutare. Si controlla la situazione in casa Barça, per sferrare il colpo nel momento in cui si verificassero i presupposti.

Ma attenzione all'estero. C'è il Chelsea che si era fatto già avanti in questo momento post Covid, ricevendo un rifiuto dal Barcellona e il Bayern Monaco che apprezzerebbe Ter Stegen come sostituto di Neuer, oramai 34enne. In Baviera, spingerebbe per lui Oliver Kahn membro del consiglio di amministrazione del club tedesco.