Barcellona-Real Madrid Coppa del Re, dove vederla in TV e streaming su Telelombardia: canale e formazioni Barcellona e Real Madrid si affrontano oggi nella partita di ritorno delle semifinali di Coppa del Re. Si gioca alle ore 21 al Camp Nou, diretta TV in chiaro sui canali di Telelombardia. Le ultime notizie sulle formazioni di Xavi e Ancelotti.

A cura di Vito Lamorte

Barcellona–Real Madrid, dove vederla in TV in chiaro e in streaming.

Barcellona e Real Madrid si affrontano stasera alle 21:00 al Camp Nou per il ritorno della semifinale di Coppa del Re. Diretta TV in chiaro su Telelombardia e in streaming sul canale Youtube dell'emittente. Le squadre di Xavi e Carlo Ancelotti si ritrovano di fronte nella coppa nazionale dopo il duello in campionato: il catalani dominano la classifica della Liga con 68 punti, a +12 sui Blancos secondi, e vogliono arrivare in fondo anche in coppa.

Ultime news e probabili formazioni: Xavi con Lewandowski al centro dell'attacco con Raphinha e Gavi sugli esterni. Ancelotti punta ancora su Camavinga in mezzo al campo con Kroos e Modric, davanti il tridente formato da Valverde, Benzema e Vinicius.

Barça e Real si sono affrontate proprio in campionato prima della sosta per le nazionali e un gol di Franck Kessié nei minuti di recupero aveva deciso il Clasico che ha scucito un pezzetto di Liga dalle maglie della Casa Blanca per cucirlo su quelle dei Culé. L'autorete di Araujo aveva illuso gli uomini di Ancelotti ma Sergi Roberto e l'ex milanista hanno fatto esplodere di gioia il Camp Nou.

Nella gara d'andata di Copa del Rey si è conclusa con il risultato di 1-0 per il Barcellona in virtù dell'autogol di Militao.

Partita: Barcellona-Real Madrid

Dove: Camp Nou, Barcellona

Quando: mercoledì 5 aprile

Orario: 21.00

Diretta TV: Telelombardia

Diretta streaming: –

Competizione: Coppa del Re, semifinale di ritorno

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in diretta TV: il canale di Telelombardia

La partita tra i Culé di Xavi e i Blancos di Ancelotti e si potrà vedere in diretta Tv in esclusiva su Telelombardia, canale 10 del digitale terrestre, che ha acquisito i diritti della fase finale di Coppa del Re.

Il canale di riferimento per vedere Telelombardia in televisione cambia da regione a regione. Questo l'elenco delle emittenti locali:

Lombardia: TeleLombardia

Piemonte: VideoGruppo

Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33

Marche, Umbria, Liguria, Emilia Romagna: E’TV – Rete7

Toscana: Italia 7

Lazio: GOLD TV

Campania: Televomero

Puglia e Basilicata: Teledue

Calabria: Video Calabria

Sicilia: TeleOne

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta streaming

Per il Clasico di Copa del Rey sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube dell'emittente Telelombardia. La diretta live sarà gratuita e disponibile per tutti.

Coppa del Re, le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Xavi con il tridente Raphinha-Lewandowski-Gavi, mentre in mediana Kessié dovrebbe trovare un posto da titolare al fianco di Busquets e de Jong. Davanti a ter Stegen la linea difensiva composta da Araujo, Koundé, Garcia e Balde.

Ancelotti, nonostante le ultime due sconfitte contro il Barça, non cambia uomini e modulo: Carvajal, Militao, Rudiger e Nacho a difendere la porta di Courtois; a centrocampo Modric, Camavinga e Kroos con il tridente formato da Valverde, Benzema e Vinicius.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Araujo, Koundé, Garcia, Balde; Kessié, Busquets, de Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi. Allenatore Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.