Kessié calcia sicuro, Ansu Fati gli toglie la gioia del gol: l’ex Milan non crede ai suoi occhi Il Barcellona ha battuto il Real Madrid nel primo round di Coppa del Re e uno dei protagonisti della vittoria del Bernabeu è stato Kessié, che, però, si è visto negare la gioia del gol da un compagno di squadra.

A cura di Vito Lamorte

Franck Kessiè è stato uno dei protagonisti assoluti del primo Clàsico di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona. Il centrocampista ivoriano, che da quest'anno gioca con il Barça, è stato mandato in campo da Xavi per la seconda partita di fila dal 1′ e non ha tradito le aspettative del suo tecnico.

Anzi, per poco non metteva lo zampino in entrambi i gol del club catalano. Sì, perché uno è andato a buon fine e l'altro è stato sventato in maniera incredibile. Se in occasione della rete che ha deciso il match è stato Militao a togliergli la gioia con una deviazione rocambolesca dopo la respinta di Courtois, nel secondo caso è stato un suo compagno a bloccargli la conclusione a botta sicura a pochi metri dalla linea di porta.

Ansu Fati era da poco entrato in campo e si è trovato sulla traiettoria del pallone calciato da Kessié, che stava per terminare nella porta del Real Madrid e mettere la parola fine dalla partita.

Ferran Torres ha messo al centro un cross delizioso per l'accorrente Kessié, che era pronto già ad esultare perché si è accorto subito di aver colpito bene il pallone: il centrocampista blaugrana, però, non poteva sapere che sulla traiettoria si sarebbe trovato un suo compagno e gli avrebbe strozzato l'urlo di gioia in gola.

Il numero 10 del Barça ha deviato il tiro fuori dalla porta avversaria e l'ivoriano non poteva credere a quello che aveva appena visto: l'ex rossonero ha alzato le mani al cielo per la grande occasione persa ed è rientrato in posizione.

Kessiè ha disputato un grande match mettendo a disposizione dei suoi compagni la sua grande intelligenza tecnica e fisicità contro il centrocampo del Real, che stasera Ancelotti ha messo in campo con Modric, Kroos e Camavinga.

Senza Lewandowski, Pedri e Dembélé il Barcellona ha messo in mostra ugualmente un buon impianto di squadra con Araujo che ha nuovamente cancellato Vinicius Juniors, Ferran Torres che è stato una spina nel fianco della difesa dei campioni d'Europa in carica e poi ci sono da sottolineare le ottime prove di Koundé, Kessié e Alonso.

Il Barcellona ha battuto il Real nel primo round di Coppa del Re e si appresta ad affrontare la squadra di Ancelotti in altre due occasioni al Camp Nou nelle prossime settimane con due risultati utili su tre: in Liga il distacco è di 7 punti e i blaugrana potrebbero anche accontentarsi di un pareggio per far restare le distanze invariate, lo stesso vale anche per il ritorno di coppa.